Denetimde maskesiz yakalandı, ‘Eski pehlivanım korona bana bulaşmaz’ dedi

İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri, kent genelinde corona virüsü denetimlerini sıklaştırdı. Gazi Caddesi Hürriyet Parkında denetim yapan görevliler, maske takmayan, sigara içen birçok vatandaşla karşılaştı.

“3’ÜNCÜ KATTAN DÜŞTÜM ÖLMEDİM, CORONA BANA NE YAPABİLİR”

Parkta maskesiz, çay ve sigara içerken yakalanan Alaattin Pehlivanoğlu’na görevliler “Kurallara uymamız gerekiyor. Biz sizin sağlığınız için buradayız. Salgın yeniden artışa geçti” uyarılarında bulundu.

Görevlinin uyarısına rağmen sigara içmeyi sürdüren Pehlivanoğlu, “Ben eski pehlivanım corona bana bulaşmaz. Ben üçüncü kattan düştüm ölmedim. Bana corona ne yapabilir?” yanıtı verdi. Görevliler, Pehlivanoğlu’nu uyararak parktan ayrıldı. (DHA)