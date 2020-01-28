Deniz Akkaya dönüyor!

Özellikle son zamanlarda, kızıyla birlikte çekilmiş karelerini paylaşan ve bunlar üzerinden zaman zaman eleştiri de alan Deniz Akkaya, her ne kadar bu konularda fazlaca polemiğe girmemeye çalışsa da kendisini çok kızdıran konularda lafını söylemekten geri durmuyor.

EKRANA DÖNÜYOR

Deniz Akkaya, son olarak bir magazin programında boy göstermiş ve sonrasında da uzun bir süre ekrandan uzak kalmıştı. Akkaya, Instagram hesabının hikaye bölümünden yaptığı paylaşımlarla ekranlara yeniden döneceğinin müjdesini verdi. Bu süre zarfında bir korku filmi teklifini reddettiğini söyleyen Akkaya, eski magazin programı günlerinden bir kare paylaşarak benzer bir programla sevenlerinin karşısına çıkabileceğini söyledi.



