Deniz Akkaya tanık oldu: Nurseli İdiz ‘İnşallah ölürler’ dedi

Menajer Özgür Aras, kendisine bir televizyon programında hakaret ettiğini belirttiği oyuncu Nurseli İdiz hakkında, kişilik haklarına saldırıda bulunduğu iddiasıyla 5 bin lira değerinde manevi tazminat davası açtı. Dava kapsamında eski manken Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi. Akkaya, Nursel İdiz’in Aras’ın ailesi için “İnşallah ölürler” dediğini söyledi.

Hayati ARIGAN

Menajer Özgür Aras, kendisine bir televizyon programında hakaret ettiğini belirttiği oyuncu Nurseli İdiz hakkında kişilik haklarına saldırdığı iddiasıyla avukatı Ayşegül Mermer aracılığıyla tazminat davası açtı.

5 BİN LİRALIK TAZMİNAT DAVASI

Dava dilekçesinde Özgür Aras’ın, hakkında söylenen kötü sözler sebebiyle kişiliğinin zarar gördüğü belirtildi.

Dilekçede “Nurseli İdiz’in bu sözleri nedeniyle çok duygusal ve naif bir kişiliğe sahip olan Özgür Aras’ın ruh hali olumsuz etkilenmiştir. Yaşanan bu hadiseyle ilgili olarak, üzüntüsünü dile getirmekten kaçınmayan Özgür Aras’a sosyal medya üzerinden çokça destek mesajı gelmiştir. Bu nedenle 5 bin lira manevi tazminatın davalıdan tahsilini istiyoruz” denildi.

Nurseli İdiz ise asıl kendisinin hedef alındığını belirti ve açıklamalarının eleştiri niteliğinde olduğunu söyleyerek davanın reddini istedi.

“ÖZGÜR’ÜN ANNESİ, TEYZESİ VE ANNEANNESİNİN KANSER OLDUĞUNU BİLİYORDU”

İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’nde görülen davada Deniz Akkaya tanık olarak dinlendi.

Deniz Akkaya tanık ifadesinde, “Özgür ile 15 yıllık dostluğumuz var. Yemek yerken Nurseli aradı telefonu hoparlöre aldı. O tarihte menajerliğini yapıyordu. Yine başlayan dizinin yapım şirketiyle aralarında sorun vardı. Nurseli Hanım Özgür’ün annesi, teyzesi ve anneannesinin kanser hastası olduğunu biliyordu. Onlar için ‘İnşallah bir an önce ölürler’ dedi. Ben defalarca bu konuyu Nurseli Hanım’ın yanında açtım ve inkar etmedi. Özgür, iş hayatında sıkıntılar yaşıyordu. Nurseli Hanım’ın Özgür’ün ailesi hakkında söylediklerinde kısa bir süre sonra annesi, teyzesi ve anneannesi vefat etti. Bu olayların akabinde televizyon programında Nurseli Hanım’dan bahsederken ‘Görsem ümüğünü sıkmak isterim’ sözünü sarfetmişti. Normalde böyle tepkilerde bulunacak bir insan değildir” diyerek ifadesini sonlandırdı.

ERTELENDİ

Özgür Aras, “Nurseli Hanım çekmiş olduğu dizinin yapın şirketiyle sıkıntı yaşıyordu. Bu konuyla alakalı telefonda görüşürken annemin, teyzemin ve anneannemin bir an önce ölmesini söyledi. Bu olaya çok kırılmıştım ve televizyon programında iddia edilen sözleri söyledim. Programa bağlanarak kişisel haklarıma saldıracak şekilde hakaret etti.” dedi.

Mahkeme, tanık beyanlarına karşı savunma hazırlanması üzerine duruşmayı ileri bir tarihe erteledi.

İlginizi Çekebilir Survivor yarışmacısı 10 yıllık eşinden boşandı İlginizi Çekebilir Ünlü oyuncudan cinsel ilişki itirafı