Deniz Akkaya, tedbir kararına itiraz etti

Sosyal medya hesabında yer alan kızı Ayşe’ye ait fotoğraf, video ve benzeri görselleri kullanmasının tedbiren durdurulması kararı verilen Deniz Akkaya, avukatı aracılığıyla mahkemeye itiraz dilekçesi verdi. Verilen tedbir ile kızıyla fotoğraf çekilme hakkının elinden alındığını belirten Deniz Akkaya, dilekçesinde “Boşanmış hiçbir annenin çocuğu ile sosyal medyada paylaşım yapamayacağı bir anlayış ortaya çıkmaktadır” dedi.

İş insanı Efe Önbilgin’in 10 yaşındaki kızının bikinili fotoğraflarının bir firmanın reklamında yer alması ve sosyal medyada paylaşılması üzerine kızı Ayşe’ye koruma tedbirleri alınması için açtığı davada mahkeme Deniz Akkaya’nın sosyal medyada kızının görselleri ile paylaşımda bulunmasını tedbiren durdurmuştu. Deniz Akkaya’ya tedbir kararına avukatı aracılığıyla itiraz ederek davanın amacının kendisine psikolojik şiddet uygulamak olduğunu ileri sürdü. Dilekçede, Efe Önbilgin’in daha önceden defalarca fiziki şiddet uyguladığı Akkaya’ya, şiddet aktivitesini psikolojik zeminde devam ettirdiği ileri sürüldü.

“HEM ANNE HEM BABA OLDU”



Ayşe Önbilgin’in annesinin ilgisi ve sevgisi ile büyüdüğü, son derece mutlu ve sağlıklı bir çocuk olduğunun yer aldığı dilekçede Deniz Akkaya’nın kızına hem analık hem babalık yaptığı belirtildi.

KIZINI GÖRMEYE TENEZZÜL ETMEDİ



Küçük Ayşe’nin doğumunun ardından, Efe Önbilgin’in yurtdışına yerleştiğini ve çocuğunun maddi manevi ihtiyaçları karşılamadığının belirtildiği dilekçede; “Ayşe’nin bu mutlu yaşamında onu üzecek bir husus varsa o da yıllardır baba sevgisinden mahrum kalmasıdır. Efe Önbilgin kızını yıllardır görmeye bile tenezzül etmemiştir. Ayşe için koruma tedbirleri alınmasını talep etmesi kötü niyettir” dendi.

KARAR TEKNİK OLARAK UYGULANAMAZ



Paylaşımların Ayşe’nin psikolojisine zarar verebilecek bir paylaşım olup olmadığı pedagog tarafından incelenmeden verilen ihtiyati tedbir kararının telafisi imkansız sonuçlara yol açtığı savunulun dilekçede, kararın teknik olarak uygulanmasının imkansız olduğu ileri sürüldü.

KIZIYLA FOTOĞRAF ÇEKİLME HAKKI ELİNDEN ALINDI



Deniz Akkaya’nın yalnız bırakılmış bir anne olduğunu belirten avukat Sinan Civriz dilekçesinde, “Başarılı bir kariyer yürüten ve aynı zamanda annelik sıfatını da başarı ve gururla taşıyan bir kadın, toplumda örnek olarak takdir edilmeli ve destek görmeli iken, yıllardır çocuğu ile ilgilenmeyen babanın açtığı dava ile bugün itibariyle müvekkilimin çocuğu ile fotoğraf çektirme hakkı dahi elinden alınmaktadır” dedi.

BOŞANMIŞ ANNELERİN TÜMÜNÜ ETKİLER

İhtiyati tedbir kararının hukuka ve vicdana aykırı olduğunu belirten avukat dilekçesinde şunları dedi; “Bu ihtiyati tedbir kararı ile, ülkede tanınırlığı olan özellikle boşanmış hiçbir annenin çocuğu ile sosyal medyada paylaşım yapamayacağı bir anlayış ortaya çıkmaktadır ki bunun kabulü mümkün değildir. Toplumumuzda özellikle son dönemde ortaya çıkan ve kadınlarımıza karşı hem fiziki hem de psikolojik şiddetin giderek yaygınlaştığı bu atmosfer son derece rahatsız edici ve üzücüdür.” İhtiyati tedbirin kaldırılmasının istendiği dilekçede Ayşe’nin annesi tarafından, mutluluk ve sağlık dolu bir ortamda büyütüldüğü, pedagog incelemesinde açıkça ortaya çıkacağı belirtildi.