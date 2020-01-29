Deniz Akkaya’dan toplu cevap

Eski manken Deniz Akkaya, Instagram hesabı üzerinden yaptığı paylaşımla zayıflamak adına başvurulan yöntemlerin yetersiz ve yararsız olduğunu iddia etti.

Günün büyük bir kısmını spor salonlarında geçiren ve sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımlarla sağlıklı bir yaşam ve çarpıcı bir vücut adına yapılması gerekenleri söyleyen eski manken Deniz Akkaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla spor dışındaki zayıflama yöntemlerine itibar edilmemesini istedi.

Magazin programı sunuculuğunu bitirdikten sonra yoğun bir şekilde sporla ilgilenmeye başlayan ve bu yoğun temposunun karşılığı olarak elde ettiği kaslarını da sergilemekten geri durmayan Deniz Akkaya, bu defa bir uyarıda bulundu. Instagram hesabından paylaştığı hikayeler üzerinden kendisine yöneltilen yüzlerce benzer soruya toplu bir yanıt veren Akkaya, zayıflamak ve etkileyici bir kas sistemine ulaşmak için tek çözümün spor yapmaktan geçtiğini söyledi. İşte Deniz Akkaya’nın o satırları:

“Bu hikaye özelinde gelen yüzlerce soruya toplu cevap; Hiçbir girilen makine, size vaad edilen saçma sapan sonuçlar, krem veya hap, içecek… Sizi şekillendirmez! Evet belki geçici daralma veya kilo kaybı yapar ama böyle bir çatı kurmaz, şekilli, yuvarlak, kaslı ama ince bir beden sahibi yapmaz.

Şekilli bir zayıflama ancak doğru beslenme ve doğru spor programından geçiyor. O makinalarda geçirdiğiniz vakit ile sporda geçirdiğiniz vakit ayın olacak, lütfen artık bilinçlenme vakti… Orada yatarak vücut oksijen ihtiyacını karşılamaz, sonuçlar aynı olmayacak.”