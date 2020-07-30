Deniz Akvaryum ve BAU BlockchainIST Center'dan blockchain teknolojileri için iş birliği

İSTANBUL (AA) – DenizBank’ın inovasyon ofisi Deniz Akvaryum, Bahçeşehir Üniversitesi bünyesinde Türkiye’nin ilk üniversite blockchain merkezi olarak kurulan İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (BlockchainIST Center) ile iş birliği gerçekleştirdi.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank’ın kurum içerisinde girişimci çalışanlarına ve kurum dışında potansiyel girişimlere destek vererek ekosisteme katkı sağlamak amacıyla kurduğu Deniz Akvaryum İnovasyon Merkezi, Bahçeşehir Üniversitesi’nin (BAU) Türkiye’de bir ilk olarak açtığı İstanbul Blokzincir Teknolojileri ve İnovasyon Uygulama ve Araştırma Merkezi (BlockchainIST Center) ile iş birliği yaptı.

Buna göre, Deniz Akvaryum bünyesinde kurulan Blockchain Lab platformunda, blockchain teknolojisinin finans sektöründeki uygulamalarını tasarlamak ve hayata geçirmek, piyasadaki uzman sayısını artırmak ve projeler üretmek üzere çalışmalarda bulunulacak.

Türkiye’den ve dünyadan uzman isimlerin yer aldığı merkezde projelerin geliştirilmesinin yanı sıra, finans sektöründe daha verimli ve güvenli uygulamaların önünü açacak, geleceğin bankacılık anlayışına uygun çalışmalar da yürütülecek.

– “Gücümüzü teknolojiden alırken, gelecek 10 yıl için en iyiye ulaşmayı hedefliyoruz”

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Dijital Kuşak Bankacılığı Grup Müdürü ve İnovasyon Komitesi Başkanı Gürhan Çam, inovasyonun, çevik olabilmenin ve yeni nesil teknolojilere bugünden yapılan yatırımın kurumların geleceği için olmazsa olmaz olduğunu belirterek, yapay zekâ ve fintech'ler ile bankacılık sektörünü şekillendirecek blockchain teknolojisine odaklandıklarını aktardı.

Gürhan Çam, şunları kaydetti:

“DenizBank olarak DNA’mızda var olan inovasyon çalışmalarımızı tek bir çatı altında toplayıp büyüterek sürdürmek amacıyla Deniz Akvaryum İnovasyon Merkezi’mizi online olarak hayata geçirdik. Deniz Akvaryum bünyesinde kurduğumuz Blockchain Lab ile de yeni nesil girişimciler yetiştirmek ve yenilikçi blockchain projeleri tasarlamak üzere programlar hazırlıyoruz. Bu noktada ulusal ve uluslararası anlamda alan hakimiyeti olan, geleceğin blockchain uzmanlarını yetiştirmek, kamu ve özel sektörün blockchain konusundaki stratejik önceliklerini belirlemek üzere çalışan BlockchainIST Center ile güçlerimizi birleştirerek yarının müşterisine hizmet edecek ürün ve hizmetleri tasarlama vizyonuyla ilerliyoruz. Blockchain teknolojisinin bankacılıktaki yeni kullanım alanları üzerine fikirler de bizi oldukça heyecanlandırıyor. Bu vizyona müşterilerimizin taleplerini de ekleyip, ‘Blockchain Lab’ etrafında oluşturacağımız sinerjiden beslenerek sektöre öncülük edecek projeler geliştirmeye devam edeceğiz. Gücümüzü teknolojiden alırken, gelecek 10 yıl için en iyiye ulaşmayı hedefliyoruz.”

BlockchainIST Center Direktörü Dr. Öğr. Üyesi Bora Erdamar ise blockchain teknolojisi alanında gündelik hayata geçen, toplumda internet uygulamaları kadar yaygınlaşan projelerin hayata geçirilmesinin en büyük öncelikleri olduğunu belirterek, şu ifadelerde bulundu:

"Bu ortak vizyonda birleştiğimiz 'Deniz Akvaryum İnovasyon Merkezi ekibi' ile Türkiye’nin en önemli blockchain ve fintech projelerine imza atacağımıza inanıyoruz. Dünyada pek çok bankanın bu alanda çalışmaları sürerken, Türkiye’de Denizbank’ın öncülüğünde geleneksel finans ile geleceğin finans uygulamalarının birleşmesi çok önemli. Blockchain girişimcilerinin desteklenmesine, özel sektör ve kamu kurumlarının birlikte kullanabildiği blockchain hizmetlerinin geliştirilmesine ve banka müşterilerinin en yeni finansal teknoloji ürünlerini kullanabilmesine olanak sağlayacak bu iş birliği için çok heyecanlıyız.”