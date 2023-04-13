Deniz Çoban, herkesin aklındaki o soruya yanıt arıyor! Bu hakemlerle lig biter mi?

Süper Lig’de sona yaklaştıkça hakem atamaları ve maçlarda verilen kararlar, daha büyük bir tartışma konusu haline gelmiş durumda. Özellikle zirvenin adaylarından sık biçimde hakem kararlarına ve bunlar doğrultusunda Merkez Hakem Kurulu Başkanı Lale Orta’ya yönelik ifadeler geliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK MAÇI SONRASI SELAHATTİN BAKİ’DEN LALE ORTA’YA ÇAĞRI

Süper Lig’de 28. hafta, Fenerbahçe’nin deplasmanda Fatih Karagümrük’ü mağlup ettiği karşılaşma ile kapandı. Karşılaşmanın hakemi Abdülkadir Bitigen ve ekibinin maç içindeki kararları büyük tartışma yarattı.

Mücadelenin ardından açıklamalarda bulunan Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Selahattin Baki; özellikle Lale Orta ve Merkez Hakem Kurulu’na seslenerek, “Öncelikle takımımızı tebrik ediyorum. Çok önemli kritik zorlu bir virajı döndük. Bugün ciddi anlamda konuşulması gereken yine vahametler yaşandı. Fenerbahçe’nin bu akşam herkesin gözü önünde planlı ve programlı bir şekilde bu sezon 3. kere şampiyonluk yarışından koparılmaya çalışıldı. Türkiye’nin açık ara bütün maçlara giden futbol severler iyi bilir. Saha zemininin tribünlere en uzak olduğu ve bizim en uzak tribünün en ücra koltuğundan rahatlıkla görebildiğimiz penaltıyı ne hikmetse ne sahadaki hakem görebildi ne de vardakiler uyarıp olayı Fenerbahçe lehine çevirmeyi uygun gördüler. Bu artık kabul edilemez bir notaya gelmiştir. İşte günlerdir algılar, manipülasyonlar Lale Orta diyorlar ama bu hakemler Fenerbahçe’yi şampiyon yapacak algısı dün bir kaç programda gördüm utanma da kalmamış insanlarda. Herhalde bu işten bir tek bu hakemlerin haberi yok. Artık herkesin gözü önünde ciddi anlamda bir çadır tiyatrosuna döndü bu iş. Ben hem Lale Orta’ya hem MHK’ye hem de TFF’nin bütün kurumlarına sesleniyorum. Artık bu algıcılardan bu lobilerden korkmayın. Bari bu son kalan 2 ayda herkes işini doğru yapsın objektif yapsın. Bari ligin kalan itibarını son objektiflik kırıntılarını kurtarmaya çalışalım hep beraber” ifadelerini kullandı.

OKAN BURUK, HAKEM HATALARININ OYUNCULARA ETKİSİNE DEĞİNDİ

İçinde bulunduğumuz haftada Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ve Galatasaray Sportif A.Ş. Başkanvekili Erden Timur, Sarı-Kırmızılı takımı takip eden basın mensuplarıyla iftarda bir araya geldi. İftar sonrası gazetecilerle gerçekleştirilen sohbet toplantısında, hakem hataları da gündeme geldi.

Hakem hatalarının oyuncularda yarattığı etkiye ilişkin konuşan Okan Buruk, “Son maç sonrası bir tepki oldu. Biz orada bittiğine ve biteceğine inanıyoruz. Oyuncuların da sahaya odaklanması gerektiğini söyledik. İşimiz sahadaki oyun. Her şeyi hakeme bağlayamayız. Önce biz en iyisini yapacağız, sonra hakemler de üzerine düşeni yapacak. Ancak hatalar üst üste gelince futbolcular da bir etki oluştu ama bunu silmek istiyoruz. Sadece oyuna, futbola, sahaya odaklanmaları gerekir. Zaten öyle başarılı olacağız. Biz futbola odaklandığımızda üst üste 14 galibiyet alan bir takımız. Tekrar buna odaklanacağız, dışarıyı düşünmeyeceğiz. Bir daha aynı şeylerin yaşanmayacağını da düşünüyoruz. Başakşehir maçının son olduğunu düşünüyoruz. Bizim bahaneye değil motivasyona ihtiyacımız var” dedi.

Türk futbolunun daha iyi noktaya gelmesi için hakemlerin seviyesinin taşıdığı öneme de değinen deneyimli çalıştırıcı, “Federasyon, hakemler bizim. Galatasaray bu ülkenin önemli bir değeri. Hep ülkemizi ve futbolumuzu koruma ile yüceltme üzerine mesaj vermemiz gerekiyor. Ancak üst üste bir şeyler yaşandığında oyuncular tepki veriyor. Türk futbolu ileri götürmek için hakemlerin de daha iyi seviyeye gelmesi gerekiyor. TFF’nin çalışması var. Bir kötü niyet beklemiyoruz ama bir takımın başına üst üste bir şeyler geldiği zaman ister istemez insanların kafasında bir algı oluşuyor. Bunu takımlar, seyirciler veya medya değil, hakemler oluşturuyor. Onların daha iyi olması gerektiğini düşünüyoruz. Benzer pozisyonlara farklı kararlar çıkması insanların kafasını karıştırıyor” ifadelerini kullandı.

BURAK KIZILHAN’IN HEDEFİNDE GALATASARAY VARDI

Fenerbahçe Genel Sekreteri Burak Kızılhan, Hürriyet’e açıklamalarda bulunurken hedefinde ezeli rakipleri Galatasaray vardı.

Yaptığı açıklamada Kızılhan, “Gerçeklere bakacak olursak; gol atıyoruz vermiyorlar, penaltı kazanıyoruz yok sayıyorlar, VAR’a gitmeye bile tenezzül etmiyorlar! Kaç maç haksız kırmızı kartlarla takımımızı eksik bırakıyorlar. Fenerbahçe’nin yarıştığı şartlar bu! Erden Timur, ‘ligi bitirtmeyiz’ dedikten sonra, Galatasaray hiç kırmızı kart görmemiş. Çok ilginç bir istatistik değil mi? 6 ayı geçmiş Galatasaray kırmızı kart görmüyor… Böyle bakınca kimin, nasıl tehditler ile istediğini elde ettiği açık şekilde ortada. Ama bunu görebilenler için. Trolleriyle, tarafsız taraftar medya mensuplarıyla istemedikleri her şeyi başarıyla perdeliyorlar” ifadelerini kullandı.

Lale Orta’ya yönelik ‘Fenerbahçeli’ yaklaşımına da değinen Kızılhan, “Son olarak Lale Orta için Okan Üniversitesi’ndeki akademisyenliği üzerinden bir sürü söylem çıkarıldı. “Fenerbahçeli” dediler. Kendisi bir eğitimci, öğretim üyesi, bir görev yapıyor. MHK başkanlığı görevinden önce de yayıncı kuruluşta hakem yorumcusu idi. Bir kariyeri var. Her şey bu kadar basit mi? Görev yaptığı okul üzerinden yakıştırılmaya çalışılanlar sadece manipülasyon. Başka hiçbir karşılığı yok. Oysa yine gerçeklere bakacak olursak; Türkiye Futbol Federasyonu Başkanı Sayın Büyükekşi, 2008 yılında Galatasaray’da kongre üyesi olmuş. Eski MHK Başkanı Sabri Çelik, tescilli bir Galatasaraylıydı. PFDK Başkanı için “Fenerbahçeli” dedikleri günün ertesi TFF Tahkim Kurulu Başkanı İsmail Rüştü Cirit’in oğlu Av. Muzaffer Enes Cirit de Galatasaray üyesi oldu. Cirit’in üyelik beratını Galatasaray Başkanı Dursun Özbek verdi” dedi.

HERKESİN AKLINDA TEK SORU: BU HAKEMLERLE LİG BİTER Mİ?

Yazarımız Deniz Çoban, herkesin aklındaki o soruya yanıt arıyor…

“HAKEM âleminde işler yolunda gitmiyor. Güven erozyonu had safhada. Kritik kararlar ne sahada ne de kamuoyunda kabul görüyor. Hakemlerden memnun olan takım neredeyse hiç yok. Suçun tamamını görevdeki sorumlularda aramak da adil olmaz. Son 15 yılda uygulanan yanlış politikaların, yaşanan süreçte etkisi olduğunu da ifade etmek gerekir. Sezona Sabri Çelik MHK’si ile başladık. Beğenmedik ve değiştirdik. Hakemlik kötü gidiyordu, çok daha kötü oldu. Olumsuzlukların sebebini şöyle sıralayabiliriz:

1 – Konuşmalar ortaya döküldü

Kötüye gidişin hızlanması, VAR kayıtlarının açıklanması ile oldu. Hakemlerin konuşmaları ortaya dökülürken, 2 hakem kızağa çekildi, 1 hakeme bir daha görev verilmeyeceği duyuruldu. Bu durum hakemleri tepeden tırnağa olumsuz etkiledi. Otoriteye olan güven sarsıldı.

2 – Bu sözler hakemleri yaraladı

MHK Başkanı tarafından hakem kararları TV ekranlarında bir yorumcu edasıyla eleştirildi. “Dünyanın hiçbir yerinde, hiç kimse bu pozisyona penaltı demez!” gibi ifadeler hakemleri yaraladı. MHK’nin VAR odası kayıtlarını dinleme merakı, hakemler üzerinde baskı unsuru oldu.

3 – Kurulda tecrübeli isim yok

VAR sistemi geldiği günden itibaren tüm kurulların yumuşak karnı “VAR” oldu. Görevden ayrılan tüm kurullar “VAR tartışmaları” nedeniyle görevi bırakmak zorunda kaldılar. Mevcut kurulda ise VAR konusunda tecrübeli herhangi bir ismin olmaması büyük handikap doğurdu.

4 – Eğitimciler kafa karıştırdı

Pawel Gil ile Hugh Dallas farklı zamanlarda aynı konularda eğitim veriyorlar. Ama ifade tarzlarında farklılık var. Bazen de farklı fikirde olabiliyorlar. Buna bir de mevcut MHK’nin kendi değerlendirmeleri eklenince 3 farklı kaynaktan, 3 farklı yorum alan hakemler kafa karışıklığı yaşıyorlar.

5 – VAR’a motive olamadılar

Uzun zamandır VAR’da görev almayan hakemlerin VAR odasına çabuk motive olamadıklarına, iletişim ve standartta sorunlar yaşadıklarına şahit olduk.

6 – Atamalarda adaletsizlik

Deprem felaketi sonrası en üst iki ligde haftalık maç sayısı 14’e düştü. Hakemlerin maç frekansı düştü, dolayısıyla maç kondisyonları azaldı. Bir de buna atamalardaki adaletsiz dağılım eklenince; “mutlu bir azınlık”, “mutsuz bir çoğunluk” oluştu.

7 – ‘Yapay zeka’ çare olmadı

‘Yapay zeka’, atama tartışmalarına çare olmadı. Kamuoyundan önce hakemler bu atama yöntemine ikna olmadılar. 6 haftada 5 maça giden hakemin olduğu yerde, 6 haftada sıfır çeken hakemlerin varlığı huzursuzluk doğurdu”