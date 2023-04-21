Deniz Çoban, Sivasspor-Trabzonspor maçının tartışmalı pozisyonunu değerlendirdi! ‘Kritik karar…’

Trabzonspor, Süper Lig’in 30. haftasında Sivasspor’a konuk oldu. Nenad Bjelica yönetiminde ilk maçına çıkan Fırtına 1-0 öne geçmesine rağmen sahadan 4-1 mağlup ayrıldı. Üstelik Larsen’i de hem kırmızı karta, hem de sakatlığa kurban verdi! Trabzonspor’un galibiyet hasretini 4 maça çıkartan Yiğidolar ise 2 karşılaşma sonra kazandı, nefes aldı.

Bir penaltı ve bir de kırmızı kartın çıktığı mücadeleyi hakem hocamız Deniz Çoban yorumladı.

İşte Deniz hocanın, mücadelenin hakemi Bahattin Şimşek ve ekibi için değerlendirmeleri:

Maçın hakemi Bahattin Şimşek, maçın gidişatını etkileyen çok kritik bir karara imza attı. Bence bu kararında haklıydı. Maçın 22. dakikasında önce Sivasspor lehine penaltı düdüğü çaldı, ardından Trabzonsporlu Larsen’e, rakibinin bariz gol şansını önlediği için kırmızı kart gösterdi. Topu kaleci oyun alanına doğru tokatladığında, topa doğru hamle yapan Sivassporlu Hakan Arslan’ı çekerek düşüren Larsen net şekilde penaltıya sebebiyet veriyor. Hakan bu pozisyonda çekilmemiş olsa, topa ulaşacak ve tek vuruşta gol yapacak mesafedeydi.

Kazaydı!

Dolayısıyla bariz gol şansından çıkan kırmızı kart da doğruydu. Pozisyonu dikkatli izlediğimde Hakan’ın topa hamle yaparken açılan sağ kolunun rakibine ihlali gerektirecek bir teması olmadığını da söyleyebilirim. Yere düşen Hakan’ın kramponunun kazara Larsen’in yüzüne isabet etmesi ve Larsen’i sakatlaması da bir kazaydı.