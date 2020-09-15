Deniz Feneri Derneğince İdlib'de yapılan 650 briket eve aileler yerleştirildi

İSTANBUL (AA) – İçişleri Bakanlığı ve AFAD koordinasyonunda bir araya gelen sivil toplum kuruluşlarının başlattığı "Bir Aradayız, İdlib'in Yanındayız" kampanyası kapsamında, Deniz Feneri Derneği bölgedeki 650 briket evin inşasını tamamladı.

Deniz Feneri Derneğinden yapılan açıklamaya göre, yaklaşan kış mevsimiyle birlikte çalışmalarına hız veren dernek, İdlib bölgesinde yapılan briket ev inşasının birinci ve ikinci etabını tamamlayıp hızla 400 konutluk üçüncü etap inşasına başladı.

Birinci ve ekinci etapta toplamda hazır hale getirilen 650 eve ise, savaş mağduru İdlibli ihtiyaç sahibi aileler yerleştirilmeye başlandı.

Ortalama 24 metrekarelik evlerde oturma ve ebeveyn odası, mutfak, banyo ve tuvalet bulunuyor. Su tankı ile tüm kapı ve pencereler çürüme ve paslanmaya dayanıklı malzemeden yapılıyor.



Evlerin etrafında okul, cami, sağlık ocağı ve çocuk parkı gibi sosyal alanlar da yer alıyor.

Briket evlere yerleştirilen ailelere aynı zamanda başta gıda maddesi olmak üzere sünger yatak, kılıflı yastık, çift kişilik battaniye, bez dolap, su termosu, el feneri, ışıldak ve mutfak gereçlerinden oluşan malzemeler de veriliyor.

– "400 aile sıcak yuvaya kavuşacak"

Deniz Feneri Derneği Yönetim Vekili Recep Koçak, 2011'den beri olağanüstü şartlarda yaşayan Suriye'deki ihtiyaç sahiplerine dernek olarak destek olmaya çalıştıklarını kaydetti.

Suriye'nin İdlib bölgesinde kışın şiddetli geçtiğini dile getiren Koçak, geçen aylarda İdlib bölgesinde yapımına başlanan briket evlerin tamamlandığını, 200 konuttan oluşan birinci etaptaki evlere bölgedekilerin yerleştirildiğini aktardı.

Koçak, ikinci etapta yer alan 400 evin de tamamlanmak üzere olduğunu belirterek, "400 ailemiz sıcak huzurlu bir yuvaya kavuşacak.

Şimdi ise üçüncü etabı başlattık. Evlerimizin hazırlığını sürdürüyoruz. Hayırseverlerimize, duyarlı insanımıza kış gelmeden üçüncü etabın hızla tamamlanması için çağrıda bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.