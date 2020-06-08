Deniz kenarındaki araziler kime satılacak?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Sanayi, Ticaret, Enerji, Tabii Kaynaklar, Bilgi ve Teknoloji Komisyonu Üyesi CHP’li Dr. Müzeyyen Şevkin, Adana Yumurtalık’ta rafineri yapılacağı söylenen arazinin Cumhurbaşkanlığı kararıyla yatırımlara açılmasının ardından sunduğu soru önergelerine sunulan yanıtlara tepki gösterdi.

12 Aralık 2019 Perşembe günü Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 1817 sayılı Cumhurbaşkanı kararını, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’a sordu. Ancak Oktay’ın Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığı’nı adres göstermesinin ardından Dr. Şevkin, söz konusu iki bakanlığın da yanıtlaması istemiyle meclise ayrı ayrı soru önergesi sundu fakat yanıtları alamadı.

YABANCILARA MI VERİLECEK?

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay’ın gösterdiği adreslerden biri olan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez de sorumluluğu Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’a atarken, Albayrak ise cevap olarak Cumhurbaşkanı kararını içeren bakanlığın internet sitesi linkini gönderdi.

Şevkin, bölgede daha önce rafineri yapılacağı söylenmesine karşın rafineriden vazgeçildiğini deniz kıyısındaki değerli arazilerin özel sektöre verilebileceğine belirtti. Şevkin, CHP’li Adana Büyükşehir ve MHP’li Yumurtalık İlçe Belediyesi’nin yetkilerinin de kaldırıldığı arazilerin gerek özel sektöre gerekse yabancı yatırımcılara tahsis edilebileceğine dikkat çekti.

CHP’li Şevkin’in cevaplanmasını istediği sorular

1- Akyuva, Demirtaş ve Hunutlu Mahalleleri’ni kapsayan 11 Aralık 2019 tarihli Cumhurbaşkanlığı kararnamesinde yer alan ve özelleştirilmesi planlanan araziler kimlere ait?

2- Araziler, Hazine ve Maliye Bakanı Albayrak’ın 2013 yılına kadar Genel Müdürlüğü’nü yürüttüğü Çalık Holding’in Yumurtalık’ta kurmayı planladığı ancak çivi dahi çakılmayan ‘Petrokimya ve Rafineri Sanayi Entegre Tesisi’ arazileri midir?

3- Çalık Grubu’nun Erdoğan imtiyazıyla yüzde 55’i hazineye ait toplam 4 bin 600 dönümlük araziye sahip olduğu ancak tesis kurulumunu gerçekleştiremediği, ardından Cumhurbaşkanı’nın özelleştirme kararıyla, köylülerin, ecrimisil ödeyerek kullandıkları arazilerin elden çıkacağı iddialarına açıklamanız nedir?

4- Bakü-Tiflis-Ceyhan ve Kerkük-Yumurtalık, Samsun, Adana-Ceyhan boru hatlarına gelen petrolü işleme hedefiyle Yumurtalık’taki arazi tahsis edilen ve bölgeye 2 milyar dolarlık fon akacağı iddiasıyla yola çıkılan süreçle ilgili Cumhurbaşkanı bilgilendirilmiş midir?

5- Cumhurbaşkanı’nın özelleştirme kararnamesiyle söz konusu alanlardaki kamu kurum ve kuruluşları adına olan tahsislerin kaldırılacağı, taşınmazların özelleştirileceği uygulama ile Adana Büyükşehir ve Yumurtalık Belediyesi’nin de arazi üzerindeki imar uygulamaları hakkı ortadan kalkacak mı?

6- Deniz kenarındaki bu bölge farklı amaçlar için özel sektör sahiplerine mi tahsis edilecektir?