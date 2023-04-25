Deniz Kolgu’dan Fenerbahçe – İstanbulspor maçına teknik bakış: Jorge Jesus’a yazar!

Fenerbahçe, Süper Lig’in 31. haftasında sahasında İstanbulspor’u ağırladı. Sarı-Lacivertliler, uzatma dakikalarında yediği gol sonucunda sahadan 3-3 beraberlikle ayrıldı. Lider Galatasaray’ın puan kaybettiği haftada Fenerbahçe de kritik bir kayıp yaşamış oldu.

VALENCIA YİNE BOŞ GEÇTİ

Bu sezon ligde 27 kez ağları havalandıran ve gol krallığında zirvede yer alan Enner Valencia, yine suskun kaldı. Geçen hafta Başakşehir karşısında gol atamayan Ekvadorlu santrafor, dün akşam da İstanbulspor mücadelesinde sessiz kaldı.

Son 2 maçını boş geçen 33 yaşındaki futbolcu, sahada kaldığı süre içerisinde ilk yarıda pozisyona girmekte zorlandı. Valencia, üçüncü gol öncesinde ise asisti yapan isim olmayı başardı. Yıldız futbolcu, sezon genelinde ise 41 maçta 31 gol atıp, 6 asist yaptı.

PEDRO BU KEZ KURTARAMADI

Geçen hafta Başakşehir maçında 2 golle zaferi getiren Joao Pedro, İstanbulspor maçının da kahramanı olmaya çok yakındı. Deneyimli hücum oyuncusu, Kanarya’nın 3. sayısını kaydetse de puan kaybını engelleyemedi.

Çıktığı ilk 14 lig maçında yalnızca 1 gol ve 1 asist yapabilen, sezon genelinde ise sakatlıklarla boğuşan Joao Pedro, son haftalardaki katkısı ile takımını şampiyonluk yarışında tutan isim oldu. İtalyan hücum oyuncusu, önce geçtiğimiz hafta takımının 1- 0 geride götürdüğü Başakşehir mücadelesinde ikinci yarıda oyuna girdi. Tecrübeli futbolcu, son dakikalarda attığı 2 golle Sarı- Lacivertli ekibe galibiyeti getiren isim oldu. 33 yaşındaki oyuncu, dün akşam ise İstanbulspor mücadelesinde ilk 11’de forma giydi.

Bu kez olmadı

Kanarya, 2-0 öne geçtiği maçta üst üste 2 golü kalesinde görürken, Pedro ise bir sürprizin önüne geçmek için 71. dakikada Enner Valencia’nın pasında fileleri havalandırdı. Fakat Pedro’nun performansı, 3 puana yetmedi. İlk 14 maçında 1 gol atan Pedro, son 2 maçta ise tam 3 kez ağları sarstı.

EMRE MOR İYİ DÖNDÜ

Son olarak Fatih Karagümrük deplasmanında ilk 11’de başlayan Emre Mor, 2 maç sonra 11’de yer aldı. İstanbulspor karşısında Sarı-Lacivertli formayı sırtına geçiren yıldız kanat oyuncusu, ilk devrede oynadığı futbolla alkış topladı.

Özellikle Sarı-Siyahlı ekibin savunma oyuncularını bir hayli yoran Emre, ilk gol öncesinde kaleci Alp’i geçemedi, pozisyonun devamında ise Kanarya 1-0 öne geçmeyi başardı.

75. dakikada yerini İrfan Can Kahveci’ye bırakan 25 yaşındaki oyuncu, 44. dakikada ise basit bir sarı kart görerek cezalı duruma düştü. Emre, gelecek hafta oynanacak Sivasspor deplasmanında formasından uzak kalacak.

EZE: 1 PUAN ÇOK İYİ

Daha önce Başakşehir maçında attığı golle galibiyeti getiren Emeka Friday Eze, bu kez Fenerbahçe deplasmanında 90+6’da fileleri havalandırdı, 1 puanı kurtardı.

26 yaşındaki golcü; maçtan sonra, “Fenerbahçe gibi büyük bir takıma karşı 1 puan iyi. Özgüven için çok iyiydi. Önümüzde çok önemli maçlar var. Şimdi tüm konsantrasyonumuz o maça…”dedi.

TEKNİK DİREKTÖR DENİZ KOLGU, MAÇI ANALİZ ETTİ: BU KAYIP JESUS’A YAZAR

“İstanbulspor’un futbol oynamayı düşündüğü andan sonra, yani Arda’nın ikinci golünün ardından Fenerbahçe savunmasının tüm defoları ortaya çıktı. İsimler kim olursa olsun bu savunma kalitesi sizi şampiyon yapamaz. Kayıp ise hamleleriyle oyunu tutamayan Jesus’a yazar”

“İstek, coşku tamam ama üretim olarak kısıtlı bir ilk yarı… Fenerbahçe koca 45’te iki pozisyona girebildi, ikisi de gol. Biri sayıldı, diğeri iptal. Bana göre iptal edilen golde hakemin kararı yanlıştı. Çünkü aksiyon kaleciden geliyor, faul değildi. Oyuna dönecek olursak… Fenerbahçe’nin tamamen rakip yarı alanda görünmesi İstanbulspor’un oyun anlayışından dolayı. Fatih Tekke bekleyerek oynamayı seçmiş. Buna karşılık Samet ve Szalai’nin arkasına atılacak toplarla da Fenerbahçe savunmasını önde yakalamak istedi. O yüzden Fenerbahçe yorulmadan oynadı, geri dönmek zorunda kalmadığı bir devreydi. İlk 45 özelinde Alioski Emre, Ferdi-Arda performansı önemliydi. Doğru oynadılar ve pas hatasını en aza indirgediler”

Kreatiflik yok, kaos var!

“Üretememenin en büyük nedeni ise Pedro’nun arkasında Valencia’nın çok fazla sağa sola gitmesiydi. Ferdi ve Alioski’nin sağladığı pas opsiyonlarında Valencia’nın ya sağ kenarda ya da sol kenarda yer alması ceza sahası üretkenliğini azalttı ister istemez. Tabi orta alanda da Jesus’un Mert Hakan ve İsmail tercihleri orta sahadaki kreatifliği beklenen seviyeye taşıyamadı”

İstanbul’u diriltti!

“Arda’nın tamamen bireysel yetenekleriyle attığı ikinci gol İstanbulspor’u uyandırdı. İstanbulspor futbol oynamayı düşündüğü andan sonra ise Fenerbahçe savunmasının tüm defoları ortaya çıktı. İsimler kim olursa olsun Fenerbahçe savunmasının kalitesi çok düşük.Üstüne kim gitse skor buluyor. İstanbulspor bunu daha önce yapsaydı Eze ve Ethemi ikilisi Kadıköy’de daha fazla skor üretebilirdi. Jesus, Arda’yı alkışlatmak için çıkardı ama bu hamlesiyle 40 binlik alkışı susturdu adeta. Mert Hakan’ı çok geç çıkardı, tahammül kapasitesi yine çıldırttı. İsmail’i oyundan alması ise anlamsız kaldı Fenerbahçe, Galatasaray’ın kendisine sunduğu ikramı elinin tersiyle geri çevirdi. Bu kayıp ne olursa olsun Jesus’a yazar”