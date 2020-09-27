Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası sona erdi

SAKARYA (AA) – Sakarya'nın Sapanca ilçesinde düzenlenen Deniz Küreği Türkiye Şampiyonası tamamlandı.
Sapanca Gölü'ndeki Kırkpınar parkurunda düzenlenen yarışlarda sporcular ferdi ve takım halinde mücadele etti.
1000 ve 2 bin metrelik parkurda eleme yarışları ve finaller gerçekleştirilen şampiyonaya, 13 kulüpten 390 sporcu katıldı.
Şampiyonada ikinci gün yarışlarının ardından final sonuçları şöyle:
C-erkekler dört çifte dümencili: 1. Altınboynuz, 2. İzmit Sümerspor Kürek, 3. Vira Denizciler
C-kadınlar iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. İzmit Sümerspor Kürek
C-kadınlar tek çifte: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Vira Denizciler, 3. Gerze Yelken ve Su Sporları
C-master mix iki çifte: 1. Galata Kürek "B", 2. Altınboynuz, 3. Galata Kürek
C-erkekler tek çifte: 1. ferdide Naim Talha Güneş, 2. Altınboynuz, 3. İzmit Sümerspor Kürek
C-erkekler iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. İstanbul Kürek, 3. Van Edremit Gençlik Spor
C-kadınlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor
C-master kadınlar tek çifte: 1. Sevtün Algan Sofyalı, 2. Cansın Yılmaz, 3. Pınar Uysal
C-master kadınlar dört çifte dümencili: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Galata Kürek
C-master erkekler iki çifte: 1. Altınboynuz, 2. Galata Kürek, 3. Altınboynuz "B"
Takım sıralamaları ise şöyle:
U-19 kızlar: 1.İzmit Sümerspor Kürek, 2. Sinop Gençlik ve Spor, 3. Altınboynuz
U-19 erkekler: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. İstanbul Kürek
C- Kadınlar: 1. İzmit Sümerspor Kürek, 2. Altınboynuz, 3. Sinop Gençlik ve Spor
C- Erkekler: 1. Altınboynuz, 2. İstanbul Kürek, 3. İzmit Sümerspor Kürek
Yarışların ardından dereceye giren sporculara madalyaları, sıralamada yer alan takımların temsilcilerine ise kupaları verildi.