Deniz Kuvvetleri ve eski EGM personeline FETÖ operasyonu

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’nca yürütülen soruşturma kapsamında, FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na yönelik ‘mahrem hizmetler’ olarak adlandırılan yapılanmasına ilişkin iltisakı ve irtibatı olduğu anlaşılan toplam 34 şüphelinin, Ankara merkezli 9 ilde, gözaltına alınmalarına karar verildi.

Yine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma çerçevesinde FETÖ/PDY’nin Emniyet Genel Müdürlüğü yapılanması içerisinde yer alan, daha önce kamu görevinden çıkarılmış toplam 32 şüpheli hakkında da gözaltı kararı verildi. (DHA-İHA)

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