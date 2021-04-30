“Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatı” başarıyla sürüyor

ANKARA (AA) – Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca komuta edilen Deniz Muhafızı Harekatı Odak Harekatının (FOCOPS), TCG Oruçreis fırkateyni, TCG Dolunay denizaltısı ve İngiliz karakol gemisi HMS Trent'in katılımıyla başarılı şekilde devam ettiğini bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Harekat kapsamında TCG Oruçreis fırkateyni tarafından "Hafif Silah Atışı" eğitimi, SH-70 helikopteri tarafından keşif gözetleme uçuşu, AHT ve SAT timleri tarafından da FASTROPE ile "Zapt ve Müsadere Eğitimleri" gerçekleştirildi.