Deniz patlıcanı av sezonu sona erdi

ANKARA (AA) – Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Türkiye'nin önemli ihraç kalemlerinden deniz patlıcanında av sezonunun 1 Haziran'da sona erdiğinin altını çizerek, bu yıl 2 bin 84 ton deniz patlıcanının Çin ve Güney Kore başta üzere Uzak Doğu ülkelerine ihraç edildiğini bildirdi.

Pakdemirli, yazılı açıklamasında deniz patlıcanı avcılığının İzmir'in Dikili ve Çeşme, Balıkesir'in Ayvalık ilçelerinde yapıldığını belirtti.

Türkiye'nin temiz deniz sularında sağlıklı ve kaliteli olarak doğal yollarla yetişen deniz patlıcanının özellikle Çin mutfağında önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Pakdemirli, "Deniz tabanındaki kum ve çamuru süzerek beslenen ve deniz ekosistemi için önem taşıyan deniz patlıcanında 1 Ocak'ta başlayan av sezonu 1 Haziran'da sona erdi." ifadesini kullandı.

– Yılda 30 milyon dolarlık ihracat

Pakdemirli, dış talepten dolayı kaçak avcılığın arttığına dikkati çekerek, bu nedenle kota sistemi getirdiklerini, Sahil Güvenlik Komutanlığı ve deniz polisiyle yürütülen etkin denetim sayesinde geçmiş yıllarda yaşanan kaçak avcılığı bitirdiklerini vurguladı. Pakdemirli, kota kapsamında 230 balıkçı gemisine toplam 2 bin 500 ton deniz patlıcanı avcılığı yapılması için izin verdiklerini aktardı.

Bakan Pakdemirli, "Bu yıl avlanılan 2 bin 84 ton deniz patlıcanı fabrikalarda işlenerek Çin ve Güney Kore başta üzere Uzak Doğu ülkelerine ihraç edildi." bilgisini vererek, Türkiye'nin 30 milyon dolarlık ihracat gerçekleştirdiğini belirtti.