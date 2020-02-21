Deniz Seki evleneceği tarihi açıkladı

Yaşadığı zor günleri geride bırakan Deniz Seki, aradığı aşkı sonunda buldu. Seki, Ağustos ayından beri aşk yaşadığı İrfan Özçelik’ten evlilik teklifi aldı.
Geçen yılın Ağustos ayında ilişkileri ortaya çıkan ünlü şarkıcı Deniz Seki ve İrfan Özçelik, demirli bir teknede baş başa tatil yaptıkları öğrenilmişti. Çiftin gözlerden uzak olmak için Göcek’i tercih ettikleri iddia edilmişti. Mutlu çift ilişkilerini resmiyete dökmek için gün saydıkları öğrenildi.
DENİZ SEKİ: “BİR AY SONRA GÖRÜŞÜRÜZ”
Önceki gün bir mekandan çıkarken sevgilisiyle objektiflere yansıyan Deniz Seki’ye evlilik iddiaları soruldu. Seki, kendisne yöneltilen soruya, “Bir ay sonra görüşürüz” diyerek evlilik tarihini açıkladı.
Son güncelleme: 15:40 – 21.02.2020