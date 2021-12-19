Deniz ulaşımına dolar darbesi: Bazı seferler durduruldu

Türk lirasında yaşanan sert değer kaybı nedeniyle deniz taşımacılığında maliyetler arttı. İDO ve TURYOL bazı seferlerini iptal ettiğini duyurdu.

Sozcu.com.tr

İstanbul’da deniz taşımacılığı hizmeti veren özel şirket Turyol seferlerini askıya alırken İDO, Yenikapı- Mudanya hattında hizmet veren 2 hızlı feribotunu 30 Aralık’ta seferden çekeceğini duyurdu.

Turyol’dan konuyla ilgili yapılan duyuruda şu bilgiler yer aldı:

AKARYAKIT FİYATI 1 AYDA YÜZDE 32 ARTTI

“Ülkemizin içinde bulunduğu ağır ekonomik koşulların tetiklediği önlenemez enflasyon artışları, denizde kullandığımız akaryakıta son 1 ay içinde yüzde 32, 1 yıl içinde ise yüzde 110 oranında uygulanan fiyat artışları, gemilerimizin ihtiyaç duyduğu teknik malzemelerin fiyatlarının dövize endeksli oluşu, dövizin yine 1 yıl içinde yaklaşık yüzde 100 artışı yada TL’nin tüm yabancı paralar karşısında olağanüstü değer kaybına uğrayarak devalue edilmesi gibi bir çok faktör artık bizleri maliyetlerimizi karşılayamayacak boyuta getirmiştir.

Büyük özveri içinde yaz veya kış demeden hizmet ettiğimiz İstanbul kalkışlı Çınarcık ve Esenköy seferlerini ve Kadıköy(Metro İskele)-Karaköy/Eminönü seferlerini maliyetlerimizin karşılanabileceği şartların oluşabileceği süreye kadar durdurmuş bulunduğumuzu üzülerek belirtmek isteriz.”

İDO’DAN AÇIKLAMA

İstanbul Deniz Otobüsleri (İDO) de, Bursa Güzelyalı-İstanbul Yenikapı arasındaki seferlerini sonlandırma kararıyla ilgili yazılı bir açıklama yayımladı. İDO’dan yapılan açıklamada şöyle denildi:

Kiralama sürelerinin bitmesine yaklaşık 20 yıl bulunmasına rağmen Yenikapı- Mudanya seferlerini gerçekleştirmekte olan Osmangazi ve Orhangazi isimli hızlı feribotlarımız 30 Aralık 2021 tarihi itibarıyla seferlerden çekilecektir. Döviz kuru artışının getirdiği yakıt ve operasyonel maliyetlerdeki artış, bu iki hızlı feribotumuzla yaptığımız seferleri sürdürülemez noktaya getirmiştir.

Özelleştirme sürecinden sonra Osmangazi köprüsünün sözleşmede yer alan araç geçiş fiyatının düşürülmesi, Eskihisar-Topçular hattında hiçbir bedel ödemeden taşıma lisansı alarak faaliyet göstermeye başlayan rakip firmanın haksız rekabet yaratarak gelirlerimizde yarattığı olumsuz etki ve Bursa Belediyesi’ne ait BUDO’nun devlet sübvansiyonu ile rakibimiz olması nedenleriyle Yenikapı – Bursa hattında sefer yapmamız daha da zorlaşmıştır.

Tüm zorluklarımızın haricinde; 3500 kg. üzeri araçların Sirkeci-Harem hattımızdaki arabalı vapurlarımızla seyahatini yasaklayan 17.05.2017 tarihli UKOME kararına karşı hukuk mücadelemiz devam etmektedir.

Elimizde olmayan tüm bu sebeplerden dolayı işletemez hale geldiğimiz iki hızlı feribotumuzun hizmetlerine 30 Aralık 2021 tarihi itibarıyla son verdiğimizi üzülerek bildiririz.

Ancak mağduriyeti en aza indirmek için Mudanya- Yenikapı hattımızda araçsız yolcularımıza hizmet verdiğimiz deniz otobüsü seferlerimizi arttırıyoruz.

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