60.7 F
Los Angeles
4 Nisan 2023
AnasayfaAlaturka OnlineDeniz Yavuzyılmaz Meclis'te şok belgeleri tek tek gösterdi, AKP'lilerden hesap sordu!

Deniz Yavuzyılmaz Meclis’te şok belgeleri tek tek gösterdi, AKP’lilerden hesap sordu!

Alaturka Online
Alaturka Online

Deniz Yavuzyılmaz Meclis’te şok belgeleri tek tek gösterdi, AKP’lilerden hesap sordu!

Alaturka Online
Önceki haber
Kılıçdaroğlu: Astsubayım, görev tazminatınızı hak ettiğiniz oranda vereceğim
Sonraki haber
MHK Başkanı Lale Orta’dan Süper Lig kulüplerine çağrı: Pozisyonları bize göndersinler, açıklayalım
Alaturka Online
Alaturka Onlinehttps://www.AlaturkaOnline.com
Amerika'nın ilk Türkçe internet Gazetesi, Alaturka Online, 2001 yılından beri Amerika'da en çok okunan, tamamen bağımsız ve tarafsız haber yapan tek Türk Gazetesi. First Turkish American Newspaper - Amerika'daki Türklere Ulaşmanın en Kolay Yolu ! Habersizsiniz ya da Haber Sizsiniz! Alaturka, Gerçek insanlar, Gerçek Haberler. Amerika'daki Aileniz - Alaturka.

Gündemden Başlıklar

ALATURKA AİLESİ ÜYELERİ NE DİYOR?

Sosyal Medyada Bizi Takip Edin

182,420BeğenenlerBeğen
16,202TakipçilerTakip Et
3,504TakipçilerTakip Et
7,713TakipçilerTakip Et
31,100AboneAbone Ol

Kaçırmayın

© Alaturka Online - First Turkish American Newspaper in the United States