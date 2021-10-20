Deniz Yavuzyılmaz o isimleri tek tek ifşa etti! “Alın size torpilin belgesi!”





CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada "Alın size torpilin belgesi" diyerek bazı kişilerin isimlerini ifşa etti. Deniz Yavuzyılmaz TÜGVA'nın araştırılmasını istedi. CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen'den TÜGVA'nın araştırılması ile ilgili bir konuşma yaptı. BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #denizyavuzyılmaz #tügva #torpil #alpayantmen #chp #haber #tbmm #meclistv #siyaset #politika #yurttaştv