CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz TCDD’nin Ankara-İstanbul Demiryolu 2.kesim işinde yolsuzluk olduğunu iddia etti. Yavuzyılmaz, TCDD Teftiş Kurulu Raporu'nu AKP sıralarına gösterdi BAĞIMSIZ YAYINLARIMIZIN DEVAMLILIĞI İÇİN BİZİ DESTEKLEYİN 👇 https://www.youtube.com/channel/UCYsOOzJ6OfvcdVqJlJKf-Aw/join #denizyavuzyılmaz #chp #yolsuzluk #usulsüzlük #belge #yavuzyılmaz #tbmm #yurttaştv
Anasayfa Alaturka Online Deniz Yavuzyılmaz ‘yolsuzluğun resmi belgesi’ dedi, AKP sıralarına gösterdi! “YAZIKLAR OLSUN!”