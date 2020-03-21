Denizbank genel müdürü tüm çalışanlara cep telefonunu verdi

Corona virüsü salgınına karşı korunma yöntemleri her alanda hızla alınırken, özel kurumlardan tarafından da özellikle personelin sağlığını ve motivasyonunu sağlamak amacıyla daha önce sık karşılaşılmayan adımlar atılıyor. Bunun son örneğini DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş gerçekleştirdi. Ateş, 14 bine yakın çalışanı ile paylaştığı mesajında kendisinin ve üst yönetimdeki isimlerin cep telefonlarını paylaşarak, dileyen çalışanın her durumda kendilerini doğrudan aramasını istedi.

Ateş paylaştığı mesajında;

“Arkadaşlarım,

Olağanüstü günlerin yaşandığı bu dönemde, mazeret gözetmeksizin görevini hakkıyla yerine getiren tüm değerli Denizcilere, özellikle de müşterilerimize zor şartlarda yüz yüze hizmet sunan şube çalışanlarımıza Bankamız adına minnet ve teşekkürlerimi sunarım.

Başta ben olmak üzere tüm Üst Kurul üyesi arkadaşlarım ihtiyaç duyduğunuz her an yanınızdayız. Bizleri hiç çekinmeden arayabileceğinizi bilmenizi istiyorum. Cep telefonlarımız içerir iletişim bilgilerimizi ekte paylaşıyorum” ifadesini kullandı.

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