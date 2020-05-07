DenizBank’a, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan 175 milyon dolar kaynak

İSTANBUL (AA) – TOBB ile yaptığı iş birliği ile KOBİ’lere yönelik yüzde 7,5 faiz ve 2 yıl vade koşullarıyla 6 milyar TL’ye kadar Nefes Kredisi’ni hayata geçiren DenizBank, şimdi de Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası’ndan (EBRD) 175 milyon dolar (1,25 milyar TL) tutarında 2 yıl vadeye varan yeni kaynak sağladı.

Bankadan yapılan açıklamaya göre, DenizBank, EBRD'den 175 milyon dolar (1,25 milyar TL) tutarında 2 yıl vadeye varan yeni kaynak temin etti.

DenizBank, bu krediyi haziran ayı içinde özellikle tarım sektöründe faaliyet gösteren küçük ve orta ölçekli işletmelerin desteklenmesi, küçük ve orta ölçekli belediyelerin finansmana erişimlerinin sağlanması ve gerçekleştirdiği ithalatı içeride tekrar üreterek ihracata dönüştüren firmaların dış ticaret işlemlerinde kullandıracak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş, 175 milyon dolarlık (1,25 milyar TL) bu taze kaynağı Türkiye'ye sağlamaktan ötürü çok mutlu olduklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Her dönemde finans sektörüne doğru noktalarda, gereken olanakları sağlayan EBRD ile birlikte çalışarak ülkemizin can damarı olan KOBİ’lerimizin ve soframızdaki ekmeğimizi borçlu olduğumuz çiftçimizin, adeta ailelerinin bir ferdi gibi hep yanlarında olduk. Bu zorlu dönemde de maliyetlerini yönetmelerini sağlayacak ucuz ve uygun vadeli finansal çözümler üretmeyi milli bir görev addediyoruz. Kısa süre önce aynı anlayışla, TOBB iş birliğinde hayata geçirdiğimiz Nefes Projesi ile önemli bir inisiyatif üstlendik. Aralık 2019’da da uluslararası piyasalardan 1,1 milyar dolar ile rekor seviyedeki sendikasyon kredisini yine EBRD’nin de katkısını alarak sağladık. Koronavirüs salgınının küresel ölçekte etkili olduğu bu zor günlerde her zaman olduğu gibi çiftçimizin, KOBİ’lerimizin, yerel yönetimlerimizin ve gerçekleştirdiği ithalatı içeride tekrar üreterek ihracata dönüştüren ticaret erbabımızın yanında olma milli vazifesini, ifa etmeye devam edeceğiz.”

Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Türkiye Direktörü Arvid Tuerkner de sağlanan krediye ilişkin, “Türkiye'de büyük bir yatırımcı olarak EBRD'nin hedefi, bu zorlu zamanlarda finansal sektörün ve bir bütün olarak ekonominin dayanıklılığını sağlamaktır.” değerlendirmesinde bulundu.