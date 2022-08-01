Denizcilik Genel Müdürlüğü: Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacak

Rusya-Ukrayna arasındaki savaş nedeniyle durma noktasına gelen tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan’ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı’ndan ayrıldı. Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacaklar” açıklamasında bulundu.

Rusya-Ukrayna arasında devam eden çatışmalar nedeniyle tahılın limanlardan çıkmasında sorunlar yaşanmıştı. Ülkeler arası yapılan görüşmeler sonucunda, çatışmalar sonrası tahıl koridorunda ilk gemi çıkışı Ukrayna limanlarından bugün sağlandı.

YARIN SABAH İSTANBUL’DA OLACAK

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Denizcilik Genel Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada şöyle denildi: “Tahıl koridorunda ilk gemi 26.526 ton mısır yükünü Lübnan’ın Tripoli limanına ulaştırmak üzere bu sabah Odessa Limanı’ndan ayrıldı. Geminin yarın gece yarısı İstanbul Boğazı’na varması bekleniyor.”

TÜRK GEMİLERİNİN DURUMUYLA İLGİLİ AÇIKLAMA

Türk gemilerinin durumuyla ilgili de Denizcilik Genel Müdürlüğü, “Kısa zamanda Türk gemilerimiz de Ukrayna limanlarından ayrılacaklar” açıklamasında bulundu.