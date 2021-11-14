Denizde 744 milyon dolarlık 3 padişah görev yapıyor

Petrol ve doğalgaz arama gemileri Kanuni, Fatih ve Yavuz ikinci el olarak satın alınıp yenileme işlemleri yapılmıştı. Gemilerin toplam maliyet bedeli 744.5 milyon dolar olurken, İYİ Partili Erhan Usta’ya göre bu parayla yeni gemiler alınabilirdi.

Başak KAYA

Yıllar önce Kıbrıs Barış Harekatı sonrası simge haline gelen “Hora” sismik araştırma gemisinden sonra şimdi Mavi Vatan’da 3 gemi, Kanuni, Fatih ve Yavuz, petrol ve doğalgaz arıyor. Üçü de 2. el olarak alınan ve üzerine milyon dolarlar harcanarak yeni cihazlar takılan gemilerin toplam maliyet bedeli 744.5 milyon dolar oldu.

MASRAF 165 MİLYON DOLAR

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, geçen hafta Meclis’te bu gemilerle ilgili bilgi verdi. “Kanuni Gemisi’nin bugün sıfırı 709 milyon dolar ama biz o gemiyi 37.5 milyon dolara aldık. Üzerine 165 milyon dolar masraf yaptık” dedi ve şunları söyledi: “Yavuz Gemisi 262.5 milyon dolara alındı. 38 milyon dolar da üzerine harcandı. Fatih Gemisi 154 milyon dolara alındı, 87.5 milyon dolar daha harcandı. Biz toplamda bu 3 gemiyi üzerine harcama bedelleriyle birlikte 744.5 milyon dolara mal ettik. Bugün sipariş verseniz 798 milyon dolara ancak bir yeni gemi alırsınız. Biz bir gemi yerine 3 gemi aldık. Ayrıca sıfır gemi almak için en az 4 yıl bekleniyor.”

PADİŞAH İSİMLERİ

Derin su sondaj gemilerine Osmanlı’nın üç önemli padişahının adı verildi. Türkiye’nin ilk ultra derin deniz sondaj gemisi olan Fatih, Güney Kore’nin Ulsan kentinde inşa edildi ve 2011’de denize indirildi.

“Deepsea Metro II” adı verilen gemi, 2018 yılına kadar Marshall Adaları bayrağı altında Norveç’te faaliyet gösterdi. 2017 TPAO tarafından satın alındı. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmet’in adı verildi. 2020’de Karadeniz’de Tuna-1 kuyusunda 2 bin metre derinlikte 320 milyar metreküp doğalgaz rezervi keşfetti. Haziran 2021’de de Amasra-1 kuyusunda 135 milyar metreküp rezerv buldu. 229 metre uzunluğundaki Fatih gemisi, 12 bin metreye kadar olan deniz derinliklerinde sondaj yapabiliyor.

“ESKİ GEMİLERİ SATIN ALIP KIRMIZI BEYAZA BOYADILAR”

İYİ Parti Grup Başkanvekili ve Samsun Milletvekili Erhan Usta ise 2. el olan gemilere yapılan harcamalar ile yeni gemi alınabileceğini savundu.

Usta, “Fatih Gemisi 2017’de Norveç’ten 150 milyon dolara alınıyor 200 milyon dolar da harcanıyor. Yavuz Gemisi 2018’de 260 milyon dolara alınıyor. 100 milyon dolar da üzerine harcanıyor. Kore yapımı Kanuni Gemisi ise 2020 yılında İngiltere’den hacizden 37 milyon dolara alındı, 250 milyon dolar da masraf yapıldı. Fatih Gemisi 350 milyon dolara mal oldu. Bunun yenisi 325 milyon dolar. Yavuz Gemisi 360 milyon dolara mal oldu, 225 milyon dolara yenisi alınabilirdi. Kanuni Gemisi de 90 milyon dolara yenisi alınabilirdi ama bize 287 milyon dolara mal oldu. Eski gemileri kırmızı beyaza boyayıp, yerli ve milli yaptılar” dedi.

“GÜNEY KORE’DE İMAL EDİLDİ DÜNYAYI DOLAŞTI, GELDİ”

Eski adı “Sertao” olan Kanuni Gemisi, 2012 yılında Samsung Heavy Industries tarafından Güney Kore’de imal edildi.

Marshall Adaları bandırası ile Schahin Group Petrobras şirketince denizlerde petrol aramalarında kullanıldı. Uzun yıllar Brezilya bölgesinde araştırma yaptı. 2020 yılında açık artırmayla satışa çıkarılan 228 metre uzunluğundaki gemi, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 37.5 milyon dolara satın alındı.

Yavuz Gemisi de, Hyundai Heavy Industries tarafından Güney Kore’deki Ulsan tersanesinde inşa edildi. Tanzanya, Kenya, Vietnam ve Filipinler’de sondajlar yaptı. 2018’de Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından 262.5 milyon dolara satın alındı. 20 Haziran 2019’dan bu yana denizlerimizde sondaj faaliyetleri yapıyor.