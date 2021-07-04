Denizde can pazarı

Yazan:
Alaturka Online
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Muğla’nın Bodrum ilçesinde Turgutreis Limanı’ndan hareket ederek Gökova’ya doğru giden ve içerisinde ikisi çocuk 4 kişinin bulunduğu motor yat Akyarlar Mahallesi’nde sahilden 1,5 mil açıklıktaki Küçük Kargı kayalıklarının üzerine çıktı.

Dümeninin kilitlenmesi nedeniyle kazanın meydana geldiği iddia edilirken motoryatı kayalıkların üzerinde gören bölgedeki balıkçılar ve günübirlik tur tekneleri yardıma gitti.

YARALANMADAN KURTARILDILAR

Traveller isimli 16 metrelik yatta bulunan 4 kişi kurtarılarak Akyarlar Limanı’na getirildi. Kurtarılanların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilirken yatın kurtarılması için yarından itibaren çalışmalara başlanacağı belirtildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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