Denizde kaybolan bekçiler drone ile aranıyor!

Olay, saat 06.30 sıralarında Tarsus’taki Kulak Mahallesi’nde bulunan Berdan Nehri’nde meydana geldi. İlçe Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı, iddiaya göre Berdan Nehri’nin denize döküldüğü bölgede balık tutmak için kayıkla denize açıldı. Kıyıda bekleyen arkadaşları, ikiliden uzun süre haber alamayınca durumu polise bildirdi. Bölgeye jandarma, Sahil Güvenlik ve AFAD ekipleri sevk edildi. Ekipler, 2 mahalle bekçisini bulmak için arama- kurtarma çalışma başlattı.

HELİKOPTER VE GECE GÖRÜŞLÜ DRONE İLE ARAMA DEVAM EDİYOR

Mersin’in Tarsus ilçesinde, kayıkla denize açıldıktan sonra haber alınamayan Tarsus Emniyet Müdürlüğü kadrosunda görevli mahalle bekçileri Ömer Özer ve Oktay Avcı’nın bulunması için arama- kurtarma çalışması devam ediyor. Sahil Güvenlik, AFAD ve jandarma ekipleri kaybolan bekçileri karadan, denizden ve havadan yaptıkları çalışmalarla arıyor. Ekipler arama çalışmalarında gece görüşlü drone ve helikopterden de destek alıyor. DHA