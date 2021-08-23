‘Denizde saldıran pitbull öldürdü’ iddiası

İstanbul Pendik’te denize giren 28 yaşındaki Oğuzhan Doğan’ın pitbull cinsi köpeğin saldırması sonucu boğulduğunu iddia eden ailesi şikayetçi oldu.

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Olay, geçen cuma günü Pendik’te yaşandı. Oğuzhan Doğan iki arkadaşı ile birlikte yüzmek için sahile gitti. Doğan’ın arkadaşının yanında pitbull cinsi köpeği de vardı. İddiaya göre 28 yaşındaki Oğuzhan Doğan denizde yüzdüğü sırada suya atlayan köpek tarafından ısırıldı. Köpeğin sahibi Yusuf K. denize atlayarak köpeğini kıyıya çıkardı ve ardından olay yerinden uzaklaştı.

Denizde çırpınan Oğuzhan Doğan, bir süre sonra gözden kayboldu. Diğer arkadaşı ve çevredekiler Doğan’ı kurtarmak için denize atladı. Boğulan talihsiz gencin cansız bedeni, olay yerine gelen dalgıçlar tarafından çıkarıldı. Vücudunda çok sayıda köpek dişi izine rastlandığını belirten aile şikayetçi oldu.

Gencin acılı annesi Hatice Doğan, gözyaşları içinde “Ben buradan adalet istiyorum. Başka anaların canları yanmasın istiyorum. Bu köpekler salınmasın. Bunlar böyle serbest gezmesin. Bunlara bir ceza verilsin.” dedi. Babası Kadir Doğan ise, “Ciğerparem pisi pisine gitti. Yasak olan köpeği sen nasıl tasmasız taşıyorsun. Yıkarken gördük, sağ kolunda diş izleri var. Göğsünde tırmalamalar var” dedi. Köpeğin sahibinin kayıplara karıştırdığı, polisin şahsı yakalamak için çalışma başlattığı öğrenildi. (DHA)