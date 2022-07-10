Denize giren 14 yaşındaki Doğanay boğuldu

Yazan:
Alaturka Online
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Samsun’da denize giren 14 yaşındaki Doğanay Kırçiçek boğularak hayatını kaybetti.

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Denize giren 14 yaşındaki Doğanay boğuldu

Olay, Samsun’un Çarşamba ilçesinin Hürriyet Mahallesi sahilinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 14 yaşındaki Doğanay Kırçiçek serinlemek için arkadaşlarıyla birlikte denize girdi.

Bir süre sonra arkadaşları, iskeleden denize atlayan Doğanay Kırçiçek’in kaybolduğunu fark etti. Arkadaşları tarafından sudan baygın halde çıkartılan Kırçiçek, ambulansla Çarşamba Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hastaneye vardığında Kırçiçek’in hayatını kaybettiği tespit edildi.

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