Denize sıfır çardaklarda şüpheli yangın

Yangın, dün saat 20.30 sıralarında Aksu ilçesi Kumköy sahilinde bulunan 5 yıldızlı otellere komşu ve yerli halkın yaz aylarında kullandığı denize sıfır, çardaklarda çıktı. Yangını görenler durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. İhbarla birlikte bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri yaklaşık 30 dakikalık çalışmanın ardından yangını söndürerek kontrol altına aldı. Yangın sonrası 4 çardak tamamen yanarken, 1’i de hasar gördü. Çardaklardaki yangının çıkış nedeniyle ilgili polis ve itfaiye ekiplerinin incelemesi sürüyor.

Diğer yandan Aksu’daki 1,5 kilometrelik Kumköy sahili, 2021 yılının Mart ayında Cumhurbaşkanı kararıyla ‘nesli tükenme tehlikesindeki deniz kaplumbağalarının yuvalama alanı’ ilan edildi. Özellikle Aksu ve Serik ilçelerinde binlerce kişinin yaz tatilini geçirdiği ve sezon sonunda çöp birikintilerinin çirkin görüntü oluşturduğu Kumköy sahilindeki 700 çardağa ilişkin Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca alınan yıkım kararı, belediyeye gönderildi.

Aksu Belediyesi daha önce yıkım kararının uygulanacağını bölgeye asılan pankartla bildirdi ancak işlem bugüne kadar gerçekleştirilmedi. Bakanlıkça bölgeye ‘Dikkat. Deniz kaplumbağası yuvalama alanı. Lütfen koruyunuz’ yazılı tabela asılırken, yıkım kararı uygulanmayan ve yerleşime açık olan çardakların akıbetinin ne olacağı belirsizliğini koruyor.

BAŞKAN ŞAHİN: GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR

Aksu Belediye Başkanı Halil Şahin, daha önce DHA’ya yaptığı açıklamada henüz yıkımın gerçekleşemediğini belirtirken, “Yıkım kararıyla ilgili arkadaşlar Kumköy Koruma Geliştirme ve Yaşatma Derneği’yle görüşüyor. Yıkımla ilgili vatandaşın çardaklarını kendilerinin kaldırması gibi bir talebi vardı. Görüşmeler sürüyor” demişti. (DHA)