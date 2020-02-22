Denizlerin ‘Şekibe Ablası’ hayatını kaybetti

1968 gençlik hareketi önderleri ve THKO kurucuları Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın idam sürecine tanıklık eden ve en zorlu anlarında hep yanlarında yer alan Şekibe Çelenk hayatını kaybetti.

EŞİNİN YANINA DEFNEDİLECEK

“Denizlerin Şekibe ablası” olarak bilinen Şekibe Çelenk’in cenazesi bugün ikindi namazını müteakip, Karşıyaka Mezarlığı 2 No’lu Kapı’da bulunan ve 60 yılını birlikte geçirdiği Halit Çelenk’in mezarına defnedilecek. Halit Çelenk de tarihe “Denizlerin avukatı” olarak kaydedilmişti.

‘ONLARI HİÇ AFFETMEDİM’

60’lı yıllarda sosyalizm mücadelesi veren gençlere evini açan Çelenk, Denizlerin idamını ve hayat arkadaşı Halit Çelenk’i kaybedişine ilişkin şunları söylemişti:

“12 Mart askeri cuntası ülkenin üzerinden bir silindir gibi geçti. Deniz, Yusuf ve Hüseyin idam edildiler. Onları asanları ve astıran Adalet Partisi iktidarını ve Demirel’i hiç affetmedim. 12 Eylül cuntası sevgili oğlum İlhan başta olmak üzere bir sürü genci yok etti.

Yine cezaevlerine yetişmek zorunda kaldık Halit (Çelenk) ile birlikte. Geçen yıl yarin yanağından gayri her şeyi, güzel günlerin geleceğine dair inancımı paylaştığım, eşim, yoldaşım, meslektaşım Halit’i yitirdim.

Zor ama dolu dolu geçen, mücadeleyle örülmüş bir yaşamdı Halit’le birlikte geçirdiğimiz 65 yıl. Onu özlüyorum. Umudum gençlerde. Ve onların vermeye devam ettikleri bağımsızlık, demokrasi ve sosyalizm mücadelesinde.”

ŞEKİBE ÇELENK KİMDİR?

1921 Selanik doğumlu olan Şekibe Çelenk, bir İstiklal savaşı gazisi Hakkı Sayar’ın kızıdır. Mübadele sonrası kendilerine verilen İstanbul’da bir eve taşınan Sayar ailesi, Baba Hakkı Sayar’ın görevi gereği Anadolu’nun bir çok kentini gezer.

Ailenin iki kızından büyüğü olan Şekibe Sayar, ilk, orta ve lise öğrenimini Bursa’da yapar.

Aile görevi gereği Malatya’ya giderken, Şekibe Sayar, İstanbul Hukuk Fakültesi’nde okumak için İstanbul’a gider. Ailenin zar zor geçinmesi nedeniyle hukuk eğitimini zorluklar içinde yapan Şekibe Sayar’ın yolu, 60 yılını birlikte geçireceği Halit Çelenk ile kesişir.

60 YIL SÜREN BİRLİKTELİĞİN İLK BULUŞMASI

Antakya Lisesi mezunu Halit Çelenk ile Bursa Kız Lisesi mezunu Şekibe Sayar’ın yolları Hukuk Fakültesi’nin posta kutusunun önünde çakışır, önce okul arkadaşlığı olarak başlayan birliktelikleri, sonra gönül ve düşünce birlikteliği ile 60 yıl sürer.

1944 yılında üniversite son sınıfta Halit Çelenk ile evlenen Şekibe Çelenk, Halit Çelenk’in Ankara’ya yedek subay okuluna gitmesinden sonra İstanbul’da Deniz Yolu İşletmelerinde onun yerine çalışmaya başlar.

Halit Çelenk’in kıta hizmeti Devrek’te sürer ama bu kez karı koca birlikte Devrek’e giderler. Askerlik sonrasında iki avukat stajlarını Antakya’da Mesut Fani Bilgili’nin yanında yaparlar. İlk çocuğu Serpil’e hamile olan Şekibe Çelenk, stajı bitirir ve İstanbul’a doğuma gider.

Çelenk ailesinin avukat olarak yolları Samsun’a düşer. Birlikte bir avukatlık bürosu açıp çalışmaya başlarlar, ancak ortam Şekibe Çelenk’in verimli çalışmasına elverişli olmadığı için avukatlığı bırakıp, öğretmenliğe başvurur. Ama iktidarda Demokrat Parti vardır ve Şekibe Çelenk’in öğretmenlik başvuruları sonuçsuz kalır.