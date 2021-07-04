Denizli Barosu’nda 10 yıl sonra başkan değişti

Denizli Barosu’nun salgın nedeniyle üç kez ertelenen 47’nci olağan genel kurulu gerçekleştirildi. İki gün süren genel kurulun bugünkü bölümünde bin 551 üye sandık başına gitti. Baronun hizmet binasında gerçekleştirilen seçimlerde üyeler altı sandıkta oy kullandı.

Sabah saat 09:00’da başlayan oy kullanma işlemleri akşam 17:00’de sona erdi. Yapılan sayımda 400 oy alan Adnan Demirdöğer Denizli Barosu’nun yeni başkanı oldu. Üç adayın yarıştığı kongrede Kerem Tahir Üzelce 365, Müjdat İlhan ise 300 oy aldı.

İlhan 2011 yılında başkan Adil Demir’in istifa ederek milletvekili adayı olması sonrasında yapılan genel kurulda göreve gelmişti. Genel kurulla birlikte baro başkanı 10 yıl sonra değişmiş oldu. Seçimler sonrasında sosyal medya hesabından paylaşım yapan yeni başkan Demirdöğer, “Birlikte kazandık, birlikte yöneteceğiz” ifadesini kullandı.