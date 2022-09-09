Denizli-Muğla sınırında orman yangını devam ediyor

Denizli’nin Kale ilçesine bağlı köyler ile Muğla’ya bağlı Menteşe ilçesine bağlı köylerin arasında kalan bölgede orman yangını çıktı. En az 75 hektarlık alanın kül olduğu yangın devam ediyor.

Selami AYDIN

Denizli‘nin Kale İlçesi’ne bağlı Esenkaya, Künar ve Muslugüme köyleri ile Muğla’nın Menteş ilçesine bağlı Esençay köyü arasında kalan ormanlık arazide bugün saat 14.50 sıralarında başlayan orman yangını kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına Denizli Orman Bölge Müdürlüğü 9 uçak, 11 helikopter, 42 arazöz ve iki dozer ile müdahale etti. Muğla Orman Bölge Müdürlüğü ise 4 helikopter, 5 uçak, 12 arazöz, 6 su tankeri ve bir dozeri bölgeye sevk etti.

Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı’na ait çok sayıda yangın söndürme aracı ve tanker de yangına müdahale etti. AFAD Ekipleri de bölgeye gelerek çalışmalara katıldı.

Yangının çıktığı bölgenin bir dere yatağı içinde kalması ve ulaşımın sınırlı olması nedeniyle ekipler müdahalesini güçlükle yapabiliyor. Yaklaşık 75 hektarlık alanın küle döndüğü yangında söndürme çalışmaları havadan ve karadan sürüyor.

Akşam saatlerinde bölgede havanın rüzgarlı oluşu ekiplerin müdahalesini zorlaştırdı. Alevler Esenkaya Köyü’ne birkaç kilometre mesafeye kadar yaklaştı. Yangın söndürme çalışmaları sürüyor.

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