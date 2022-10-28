Denizli’de 4 bin öğretmen iş bırakacak

Öğretmenlik Meslek Kanunu ve eğitimde yaşanan diğer sorunlara karşı Denizli’de 13 eğitim sendikası iş bırakacak. Kentte 4 binin üzerinde öğretmen ve eğitim çalışanının 2 Kasım’da işe gitmeyeceği öngörülüyor. Eğitim İş Başkanı Namık Kemal Aydoğan ortak eylem kararına imza atmayan sendika üyesi öğretmenlerin de iş bırakacaklarını söyledi.

Selami AYDIN

13 eğitim sendikası, Öğretmenlik Meslek Kanunu ve eğitimde yaşanan sorunlara dikkat çekmek amacıyla 2 Kasım’da tüm Türkiye genelinde iş bırakma eylemi gerçekleştirecek. Denizli‘de 13 sendikanın temsilcileri ortak bir basın açıklaması yaparak eğitim emekçilerini eyleme davet etti.

Açıklamada, 19 Kasım’da yapılacak kariyer basamakları sınavının iptal edilmesi istendi, meslek kanununun sendikaların görüşü alınarak TBMM‘de yeniden görüşülmesi çağrısı yaptı.

‘AYRIM GÖZETMEKSİZİN HAZIRLIK ÖDENEĞİ’

Açıklamayı okuyan Eğitim İş Denizli Şubesi Başkanı Namık Kemal Aydoğan, eğitim yılına hazırlık ödeneğinin ayrım gözetmeksizin tüm eğitim çalışanlarına bir maaş tutarında ödenmesi gerektiğini belirterek; “Tüm eğitim çalışanları için yoksulluk sınırının üzerinde ücret artışı yapılmalı. Birinci dereceye gelen kamu çalışanlarına 3600 ek gösterge verilmeli. Kadrolu güvenceli istihdam sağlanmalı, mülakata son verilmeli, tam eğitim çalışanlarına kira, ulaşım, beslenme yardımı yapılmalı” diye konuştu.

‘4 BİN ÖĞRETMEN KATILACAK’

Aydoğan, Denizli’de eyleme 4 binin üzerinde öğretmenin katılacağını öngördüklerini belirterek, “Çünkü öğretmenler odasında tepki çok fazla. Bu eylem kararına uymayan, üye sayısı fazla sendikaların üyeleri de bu eyleme katılacağını açık şekilde beyan etti. Denizli Milli Eğitim Müdürlüğü iş bırakma eylemlerine katılımı engellemek, adeta bir korku salmak adına aba altından sopa gösterircesine okullarımıza resmi bir yazı göndermiştir. Biz bu resmi yazının hukuksuz ve kastını aşan bir yazı olduğunu düşünüyoruz. Bu konuda hukuki girişimlerimiz de söz konusudur. Milli eğitim müdürü yetkisini aşmıştır, o yazı yok hükmündedir” ifadelerini kullandı.

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