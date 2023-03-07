Denizli’de depremzedeye yardıma AKP ve MHP’den ret oyu

Denizli’deki Merkezefendi Belediyesi’nde AKP ve MHP’li meclis üyeleri hem komisyon hem de meclis toplantısında depremzedeler için yapılması planlanan koyteyner kent için istenen borçlanma yetkisine ‘ret’ oyu kullandı.

Konu meclisin mart ayı bileşiminde tartışmalara neden oldu. CHP’li Belediye Başkanı Şeniz Doğan hem konteyner kent hem de Sümer Mahallesi’ndeki üstyapı hizmetleri için 40 milyon liralık borçlanma yetkisi istedi.

‘KOMİSYONDAKİ İKİ ÜYE KARŞI OY KULLANDI’

Plan ve Bütçe Komisyonunda borçlanma yetkisine AKP ve MHP’li üyeler karşı oy kullandı. MHP’li İshak Baysal, ‘Faiz ödemesi söz konusu olacağından mali açıdan düzgün durumda olan belediyenin borçlanmasında kamu yararı olmadığı’ görüşünü savundu.

Meclisteki görüşmeler sırasında söz alan bağımsız üye Murat Cımık ise; “Son üç yılda yaşanan sıkıntılar nedeniyle kamu kurum ve kuruluşları bütçeleri revize etmek zorunda kaldı. Yaşanan artışlar nedeniyle borç alma gereği doğdu” ifadelerini kullandı. Bağımsız üyeler Arif Suna ve Gökhan Deda da ‘evet’ oyu kullanacaklarını açıkladı.

‘ÖNCE ŞART SONRA RET’

AKP Grup Başkanvekili Yavuz Aki ise önce şartlı destek ortaya koydu.

Aki; “Eğer borçlanma Sümer Mahallesi’ndeki çalışmalarda kullanılacaksa evet oyu vereceğiz. Açıklama bekliyoruz” dedi.

Belediye Başkanı Şeniz Doğan ise; “Kaynak ağırlıklı olarak Sümer Mahallesi’nde kullanılacak. Bir kısmı deprem bölgesinde kullanılacak. Konteyner kent yapmak istiyoruz. Orada çok ağır yaşam koşulları var” ifadelerini kullandı.

OY ÇOKLUĞUYLA YETKİ VERİLDİ

Konuşmalar sonrasında yapılan oylamada oturuma katılan 10 AKP ve 3 MHP’li meclis üyesinin ret oyuna karşılık CHP, İYİ Parti ve bağımsız meclis üyelerinin 22 oyu ile Doğan’a borçlanma yetkisi verildi.

‘YARDIMI ENGELLEMEYE ÇALIŞTILAR’

Oylamanın ardından yazılı bir açıklama yapan CHP Merkezefendi İlçe Başkanı Müjdat İlhan ise; “Nutuk atarken hamaset duvarını aşan, mangalda kül bırakmayan Cumhur İttifakı paydaşları; üstyapı için kaynak yaratmaya ve deprem bölgesine yardım ulaştırmaya çalışan belediye başkanına borçlanma yetkisi istendiğinde ret oyu vermişlerdir. Kendi itirafları da düşünüldüğünde deprem bölgesinde ilk andan itibaren vatandaşın arama kurtarma ve ihtiyaçlarını karşılamakta geciken Cumhur İttifakı bileşenleri depremden bir ay sonra da yine Merkezefendi Belediyesi’nin yapacağı yardımları engellemek istemişlerdir. Tarih bunları yazacak yurttaşımız da unutmayacaktır” ifadelerini kullandı.