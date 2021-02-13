Denizli'de evde çıkan yangında dumandan etkilenen aileyi itfaiye kurtardı

DENİZLİ (AA) – Denizli'nin Pamukkale ilçesinde evde çıkan yangında dumandan etkilenen aileyi itfaiye kurtardı.

Fesleğen Mahallesi'nde bir binanın 4. katında Ercan Çetin ve ailesinin ikamet ettiği dairede bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Trafik ekipleri, itfaiyenin yangına müdahale edebilmesi için sokaktaki araçları çektirdi ve bina sakinlerinin tahliyesine destek verdi.

Yarım saatlik müdahalenin ardından söndürülen yangında dumandan etkilenen ve itfaiye ekipleri tarafından kurtarılan Ercan Çetin eşi Gülçin ve 1 yaşındaki oğlu Mert Çetin, ambulansta ayakta tedavi edildi.