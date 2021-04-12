Denizli'de FETÖ'nün hücre evine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı

DENİZLİ (AA) – Denizli'de, Fetullahçı Terör Örgütüne (FETÖ) ait hücre evine düzenlenen operasyonda 2 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında örgütün mahrem emniyet yapılanması içerisinde bulunduğu belirtilen R.A'yı takibe aldı.
Ekiplerce şüphelinin kentte saklandığı belirlenen hücre evine operasyon düzenlendi.
Operasyonda evde bulunan R.A. ve D.B. gözaltına alındı.
Örgüte üye olmak suçundan hakkında 2 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunduğu belirlenen şüpheli D.B, emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Şüpheli R.A'nın sorgusunun devam ettiği öğrenildi.