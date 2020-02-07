Denizli’de kız çocukları çete kurdu, kan donduran görüntüler ortaya çıktı

Dehşet verici olay Pamukkale ilçesinde yaşandı. Geçtiğimiz hafta 12 yaşındaki ortaokul öğrencisi S.S., parkta tanımadığı 3 genç kız tarafından sebepsiz yere dövüldüğünü babası F.S.’ye olayı anlattı.

Bunun üzerine F.S., hastaneden darp raporu ile darp raporu ile karakola giderek şikayetçi oldu. Şikayetin ardından baba, kızını döven şahısların A.C., N.C. ve A.K. olduğunu öğrendi. Ardından genç kızların sosyal medya hesaplarını araştıran baba F.S., izlediği görüntüler karşısından dehşete düştü.

Görüntülerde A.C. (16), N.C. (16) ve A.K. (17) isimli gençlerin kızı ile birlikte ismi henüz tespit edilemeyen ancak o da 13 yaşında olan bir başka kız çocuğunu daha acımasızca dövdüğünü gördü.

“YEDİĞİ DAYAĞA RAĞMEN KORKUDAN SESİNİ DAHİ ÇIKARAMADI”

Görüntülerde 3 genç, S.S.’yi oyun parkında ağzından ve burnundan kan gelene kadar döverken, işkenceci genç kızların arkadaşları ise bu anları cep telefonu ile kayıt altına alıyor. Kızlardan birinin S.S. dayak yerken gülümsemesi ise dikkatlerden kaçmadı. Ağzı burnu kan içinde kalan S.S.’nin ise hayli korktuğu ve korkusundan sesini dahi çıkaramadığı görülüyor.

“SAÇINDAN TUTUP YERDE SÜRÜKLEDİLER KAFASINA TEKME ATTILAR”

A.C., N.C. ve A.K., isimli 3 genç kızın S.S.’den sonra yine aynı mahallede oturan ve ismini vermek istemeyen 13 yaşındaki bir başka ortaokul öğrencisini daha acımasızca darp ettiği ortaya çıktı. Görenlerin kanını donduran bu görüntüde ise A.C. ve N.C., ismi bilinmeyen kız çocuğunun sokakta yolunu kesip tehdit ediyor. İki genç kız ardından talihsiz çocuğu tekme, yumruk atarak darp etmeye başlıyor. Kız çocuğunu saçlarından tutup yerlerde sürükleyen ikili, kafasına dizleri ile vurup tekme atıyor. A.K.’nin kayıt altına aldığı acımasız dayak mahalle sakinlerinden birisinin balkondan müdahalesi ile son buluyor.

“ÇOCUKLARA SÜREKLİ İŞKENCE EDİYORLARMIŞ”

Yaşanan dehşet verici olayın ardından açıklamalarda bulunan baba F.S., görüntüleri izledikten sonra adeta şok olduğunu ve büyük bir şaşkınlık içerisinde kızı ile diğer kız çocuğuna yapılan eziyeti gördüğünü kaydetti.

F.S., “Çocuklarımızı okul çıkışında bir grup kız çocuğu darp ediyor, çok kötü şekilde dövüyor. Bunlara sürekli işkence ediyorlarmış. Tabi ben de Salı günü öğrendim. Biz bunun durmasını istiyoruz. Çocuklarımıza bu işkence yapılmasın ,onu istiyoruz. Gereken birimler, yetkililer bunun üzerinde dursun. Bu çocuklara biri ‘dur’ desin istiyoruz. Şimdi şöyle söyleyeyim size bu çocukların görüntüleri bana birkaç tane geldi.

Üç tane kız çocuğu var, üçü de diğer çocukları çok kötü dövüyor. O görüntüler geldi. Fakat bunlar olurken bunları çeken bir grup da var. Onları tanımıyorum. Bu kızları da tanımıyorum görüntüde gördüm. Bir tanesinin ailesi ile görüştüm. Ailesi ‘gerekeni biz yapacağız’ dedi. Ama yine o görüntüler ben konuştuktan sonra tekrar dağılmaya başladı” dedi.

“GÖRÜNTÜLERLE ÇOCUKLARI TEHDİT EDİYORLAR”

F.S., genç kızların çocukları darp ettikten sonra tehdit ettiklerini de belirterek bu sıkıntıları sürekli yaşadıklarını kaydetti. F.S., “Çocuklarını döven şahısların kimseye anlatmaması konusunda ‘hani sizi döveceğiz, şunu böyle yapacağız, evinizi basacağız’ tabiri kullanarak çocukları korkutmuşlar. Çocuklar kimse ile bir şey paylaşamıyorlar. Bu görüntülerle de çocukları tehdit ediyorlar. Polise başvurdum. Gereken bütün adli işlemler başladı. Şu an bekliyoruz. Görüntüleri kendileri çekiyorlar. Sosyal medya hesabından durum olarak paylaşıyorlar. Kendi arkadaş aralarında da paylaşım yapıyorlar. Tabi olay büyüyor” diye konuştu.

YAŞLARI 15-16 ALKOL, BIÇAK, TABANCA…

Öte yandan, çocukları darp eden genç kızların sosyal medya hesaplarında ellerinde alkol, bıçak, tabanca ve pompalı tüfeklerle birlikte çekilen fotoğraf ve videolarının da olması dikkatlerden kaçmadı. Genç kızların bu şekilde videolar ve fotoğraflar çekerek sosyal medya hesaplarından genelde tehdit içerikli mesajlarla paylaştıkları görüldü. (İHA)