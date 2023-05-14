Denizli’de patlama: 1 kişi yaralandı, soruşturma başlatıldı

Denizli’nin Pamukkale ilçesine bağlı Topraklık Mahallesi’ndeki bir konutta sabah 04.00 sıralarına patlama meydana geldi.

Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamada, binada yaşayan S.S.’nin yanar durumdaki sigarası ile birlikte bodrum kata girdiğinde patlamanın meydana geldiği belirtildi.

Yaralanan S.S.’nin tedavi altına alındığı, yapılan incelemede binada define arandığına dair izlere rastlandığı kaydedildi.

Denizli Valiliği’nden yapılan açıklamada şöyle denildi:

*14.05.2023 Pazar günü saat 04.00 sıralarında ilimiz Pamukkale ilçesi Topraklık Mahallesi’nde meydana gelen patlama ile ilgili olarak bölgeye derhal güvenlik görevlileri ve uzman ekipler sevkedilmiş, gerekli tedbirler alınmış ve yapılan ilk inceleme neticesinde; Kepçe operatörü olarak çalışan kazı/hafriyat işleriyle uğraşan ve aynı binada ikamet eden S.S. (22) isimli şahsın yanar vaziyetteki sigara ile binaya girdiği esnada patlamanın meydana geldiği anlaşılmıştır.

*Binanın bodrumumda yapılan araştırmada, kaçak define kazısı yapmakta kullanılan malzeme ve materyaller ele geçirilmiştir.

*Meydana gelen olayda S.S. isimli şahıs yaralanmış, çevrede maddi hasar meydana gelmiş, herhangi bir can kaybı yaşanmamıştır.

*Patlamanın kaynağı ile ilgili olarak geniş çaplı araştırma ve soruşturma başlatılmış olup gelişmelerden bilahare bilgi verilecektir.