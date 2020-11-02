Denizli'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 12 zanlı tutuklandı

DENİZLİ (AA) – Denizli'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 31 şüpheliden 12'si tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, il dışından uyuşturucu getirdikleri öne sürülen 10 kişi ile bağlantılı oldukları belirlenen 21 şüpheliyi gözaltına aldı.
Operasyon düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda, 6 gram metamfetamin, 24 gram eroin, 4 gram esrar, 1 uyuşturucu hap, 1 hassas terazi ve 1 kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 12'si sulh ceza hakimliğince tutuklanırken, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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