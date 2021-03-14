Denizli'de yol yapım çalışması sırasında bulunan tarihi yerleşim yerinde kazılar sürüyor

DENİZLİ (AA) – Denizli'de Honaz Tüneli'nin bağlantı yolu yapımı çalışması sırasında bulunan Hamambaşı Arkeolojik Yerleşim Alanı'nda kazılara devam ediliyor.

Şehirler arası trafiğin, kent merkezine girmeden geçişini sağlayacak yolun inşaatı sırasında işçiler, 2 ay önce, Cankurtaran Mahallesi'nde baca benzeri bir yapıya rastladı.

Haber verilmesi üzerine Denizli Müze Müdürlüğünden gelen ekip, alanda kazı çalışmaları başlattı. Aydın Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu kararı ile Hamambaşı Arkeolojik Yerleşim Alanı tescil edildi.

Duran yol çalışmaları ise alternatif güzergahın belirlenmesinin ardından yeniden başlayacak.

– Alanda 77 noktada çalışma yapılıyor

İl Kültür ve Turizm Müdür Vekili Turhan Veli Akyol AA muhabirine, Hamambaşı Arkeolojik Yerleşim Alanı'nda 77 noktada kazı çalışması yapıldığını belirtti.

Dikdörtgen ve kare formlu moloz taş örgülü duvarlara sahip mekanlar ile 4 ila 8 santimetre kalınlığında pişmiş toprak yer döşemelerinin tespit edildiğini aktaran Akyol, bir seramik satış dükkanının da bulunduğunu aktardı.

Bulunan seramiklerin çoğunun Geç Roma dönemine ait olduğunu aktaran Akyol, şöyle dedi:

"Buluntular arasında sağlam durumda tabak, geniş ağızlı yayvan iki küçük kulplu pişmiş toprak kap, kulplu ayaksız ve kaidesiz omuz bölümü işlemeli aydınlatma amaçlı sırsız seramik kandiller var. İki parça halinde bulunan kandil kalıbı ise bize burada üretimin yapıldığını göstermektedir. Ele geçirilen kandil formları geç Roma dönemine ve 5-6. yüzyıla tarihlenmektedir. Cam buluntularda yonca ağızlı formlu kaplar, kadeh dipleri, pencere camları ele geçirilmiştir. Kazısı yapılan alandan çıkarılan buluntular ve mimari kalıntıların ışığında alanda Helenistik, Roma ve Doğu Roma gibi dönemlerde yaşantının var olduğu, 7. yüzyılın sonlarına doğru yerleşimin deprem sebebiyle bittiği anlaşılıyor."