Denizli’deki cinayetle ilgili itiraf canlı yayında geldi

Denizli’nin Pamukkale ilçesinde evli ve 1 çocuk annesi Mine Kocadağ, geçtiğimiz yıl Ağustos ayında kaybolmuş ve o tarihten beri aranıyordu. Genç kadının ailesi öldürüldüğünü iddia etmişti. Şüphelerin odağındaki eşi Mithat Kocadağ, katıldığı canlı yayında eşini öldürdüğünü itiraf etti.

Mithat Kocadağ; eşi ile tartıştığını, sözler üzerine sinirlenerek ittiğini, sırt üstü düşen kadının olay yerinde öldüğünü iddia etti.

Karahayıt’ta bir pansiyonda çalışan Mithat Kocadağ eşinin bedenini iki gün evde bazanın altında sakladığını daha sonra ise çalıştığı iş yerinin bahçesinde bulunan bir seranın yanındaki çukura gömdüğünü söyledi.

Canlı yayında gelen itiraf sonrasında Denizli Emniyet Müdürlüğü Cinayet Bürosu ekipleri bölgeyi emniyet şeridi ile kapatarak arama çalışması başlattı.Ekipler daha önce de bölgede defalarca arama çalışması gerçekleştirmiş fakat cesede ulaşamamıştı.

DETAYLARI ANLATTI

Canlı yayında konuşan Mithat Kocadağ olayı planlamadığını belirterek; “Çarşafa sardım. Kardeşimin arabasıyla götürdüm. Bir el arabası ile çukura taşıdım. Orada üzerini toprak ve dallarla örttüm” diye konuştu.