Denizli’deki depremzedeler hâlâ konteynerde yaşıyor

Geçen yıl 20 Mart’ta 5,5 büyüklüğünde depremle sarsılan Denizli Acıpayam’da evleri yıkılan aileler kaderine terk edildi. Oğuz, Kırca, Alaattin, Karahöyük, Ovayurt, Ucarı, Yeniköy ve Corum köylerinde kerpiç evleri yıkılan 160 aile bir süre çadırlarda yaşadıktan sonra konteyner tahsis edilerek geçici ikametleri sağlanmıştı.

TOKİ’den konut alacakları müjdelenen, kendi arsası üzerinde ev yapmak isteyenlere de maddi destek sözü verilen depremzedeler yaklaşık bir yıldır 21 metrekarelik konteynerlerde yaşamaya mahkum edildi.

KONTEYNERLER BAKIMSIZ VE YETERSİZ

Evleri yıkılmış ve ağır hasarlı depremzedelere tahsis edilen konteynerler burada yaşayan ailelere yetmiyor. Konteynerlerin bir kısmının sorunlu olduğu, yapısal olarak eksikleri bulunduğu belirtiliyor. Bazı depremzedeler koyteyner evlerin çatılarından içeri su aldığından şikâyet ediyor. Evlerin dar olması nedeniyle konteyner konutlara ahşaptan bölmeler ilave eden depremzedeler içlerinde soba yakılmasına müsaade edilmediğinden kışı zor geçirdiklerini belirtti.

BAZILARINDA ELEKTRİK BİLE YOK



Konteynerde kalan depremzedelerin bazıları elektrik olmadan yaşıyor. Bazı depremzedeler yeni abonelik almaları gerektiğinin söylendiğini, abonelik ücretini ödeyemediklerinden elektrik bağlatamadıklarını söyledi. Zor şartlar altında yaşadıklarını söyleyen depremzedeler konteyner evlerin çok soğuk olduğunu, imkanı olanların soğuk günleri çocuklarının ya da yakınlarının yanında geçirdiklerini belirtti.

“ELEKTRİK SOBASI DAĞITILDI AMA…”



Acıpayam’da hayırsever bir işadamının desteği ile depremzedelere dağıtılan elektrik sobaları da sorun oldu. Evde kömür sabası yakmanın yasak olduğunu söyleyen depremzedeler; “Elektrik sobası kullandık. Elektrik faturaları çok yüksek geldi, başa çıkamadık” dedi.

Konteyner evlerin kalabalık aileler için verimli olmadığını da söyleyen depremzedeler; “Verilen sözler tutulmadı. Depremden sonra ikişer bin lira ve erzak yardımı yapıldı. Başka da destek görmedik” diye isyan etti.

“TOKİ’DEN EV VERİLECEKTİ”



Deprem sonrası kendilerine TOKİ’den ev sözü verildiğini, hatta kura çekimine katıldıklarını söyleyen depremzedeler; “TOKİ’den ev sözü verdiler. Kura da çekildi. Konutlar bitti ama bize teslim edilmedi. Kendi arsasında ev yapmak isteyenlere iki yıl ödemesiz 18 yıl geri ödemeli faizsiz kredi verileceği söylenmişti. Onu da veren olmadı” diye konuştular.

MUHTAR ABUT: YARDIM ALAMIYORUZ



Yeniköy mahallesi muhtarı Elmas Abut yardım alamadıklarından şikayet ederken, “Bizim mahallemizde depremden etkilenen 12 aile var. Konteyner evlerde kalıyorlar. Deprem sonrasında 2 bin lira yardım yapıldı. Erzak kolisi gönderildi. Daha sonra bir yardım alamadık. Yakın zamanda 7 koli erzak yardımı yaptılar. Ben hangi aileye vereyim. Hepsini iade ettim. Yardımda adaletsizlik var. TOKİ’ler durduruldu. Çekiliş yapıldı evler belirlendi. İnşaatı bitti ama teslim edilmedi. Kendi arsasına ev yapmak isteyenlerin durumu da belli değil” diye konuştu

DEPREMZEDE FATMA UYGUN : ELEKTRİĞİM YOK, ÇATIM AKIYOR



83 yaşındaki depremzede Fatma Uygun çok zor şartlar altında yaşadığını söyledi. Kaldığı konteyner evin çatısının akıttığını belirten yaşlı kadın, “Kime söyleyeyim. Kimsem yok ki. Muhtara söylüyorum. Aktığında temizliyorum. Elektriğim yok. İlk zamanlar yemek veriyorlardı artık yemek de verilmiyor. Gelenim gidenim yok. Kimse halimizi sormuyor” diye konuştu.

DEPREMZEDE HALİL AKGÜNEŞ: 1500 LİRA MAAŞIM VAR 500 LİRA ELEKTRİK ÖDÜYORUM



Depremzede 57 yaşındaki Halil Akgüneş ise depremde kerpiç evinin tamamen yıkıldığını söyleyerek, “Bu küçücük yerde üç kişi kalıyoruz. Depremden sonra bir süre çadırda kaldık daha sonra konteyner getirdiler. İki bin lira yardımda bulundular. Ben ovada kalmak istemediğim için TOKİ evlerine yazıldım. Anahtarı ne zaman teslim ederler bilmiyorum. Kışı burada geçirmek çok zor. 1500 lira emekli maaşım var 500 lira elektrik faturası geliyor. Nasıl olacak? O yüzden kışı çocuklarımın yanında geçirdim” diye konuştu.

ALBAYRAK: DEPREMZEDELER BİR YILDA EVLERİNE KAVUŞAMADI



Depremzedelerin durumunu yakından takip ettiğini söyleyen CHP Acıpayam İlçe Başkanı Deniz Albayrak, “Deprem 7-8 mahalleyi içine alan ova kesiminde zarar verdi. Sonraki süreçte yoğun istekler ve şikayetler sonunda evleri zarar görenler için konteynerler gönderildi. 160 aile konteynerlerde yaşıyor. Ev verileceği yardımda bulunulacağına dair söylentiler çıkarıldı. Bir yıl geçti ama kimse evine kavuşamadı. İnsanlar 21 metrekare içinde yaşamaya mahkum edildi” dedi.

“DEPREM PARALARI NEREYE GİTTİ?”



Deprem nedeniyle Acıpayam’a aktarılan kaynağın akibetini de soran Albayrak; “3 ile 5 milyon lira arası bir para geldiği söyleniyor. Bu kaynağın 1,5 milyon lirasının belediyeye, 900 bin lirasının hizmetleri karşılığı olarak AFAD’a kalanının ise kaymakamlığa verildiği söyleniyor. Bu paralar nereye harcandı? Depremzedeler bu kaynaklardan ne kadar yararlanabildi. Bu soruların cevaplarını yetkililerden talep ediyoruz” diye konuştu.