Denizlispor-Galatasaray maçının ardından

DENİZLİ (AA) – Süper Lig'in 41. haftasında konuk ettiği Galatasaray'a 4-1 yenilen Yukatel Denizlispor'un teknik direktörü Ali Tandoğan, "Belki bu takımda sezon içinde belli oyuncu grubu kaybedilmeseydi, farklı olabilirdi" dedi.

Denizli Atatürk Stadı'ndaki müsabakanın ardından katıldığı basın toplantısında açıklamalarda bulunan Tandoğan, maçı kaybettikleri için üzgün olduklarını söyledi.

Tandoğan, Galatasaray'ı tebrik ederek şöyle konuştu:

"Bizim için çok zor bir karşılaşma olacağını maç öncesinde konuşmuştuk. Rakibin 25-30 dakika yüksek tempoda oynayacağını ve o direncini kırmamız gerektiğini düşünerek oyuncu grubuma bunu anlatmaya çalıştım. Ama şanssız bir golle, kalecimiz boşa çıktı. Oyuncumuz oyuncusunu kaçırdı. Ama futbolun içerisinde var bunlar."

Kalecilerinin 19 yaşında olduğunu hatırlatan Tandoğan, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bugün 2 penaltıyı kurtardı. Maçın içinde çok net pozisyonları kurtardı. Açıkçası bugün bizim dörtte birimiz 19 yaş altı takımıydı. Yani Galatasaray'ın bu kadar pozisyona girmesi, bize bu kadar gol atması çok zordu ama gol attıktan sonra oyun başka bir hal almıştı. Tabii garip olan şey, biz kendi evimizde mi oynadık, yoksa deplasmanda mı oynadık onu fark edemedik. Dışarıda inanılmaz bir baskı vardı."

Tandoğan, rakiplerinin kadro kalitesinin ortada olduğunu belirterek, "Bana da o oyuncuları verseler olay bu şekilde olmazdı. O yüzden de her hoca iyi bir kadroyla sahaya çıkmak ister. Belki bu takımda sezon içinde belli oyuncu grubu kaybedilmeseydi, farklı olabilirdi. Bu maçtan sonra en az 2 oyuncu daha ayrılacak. Ama ben Denizlispor'un ekmeğini yedim. Son anına kadar son nefesime kadar burada olacağımdan bahsettim." ifadelerini kullandı.