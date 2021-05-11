Denizlispor-Galatasaray maçının ardından

DENİZLİ (AA) – Süper Lig'in 41. haftasında deplasmanda Yukatel Denizlispor'u 4-1 yenerek lider Beşiktaş'la puanını eşitleyen Galatasaray'ın kulüp ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak, son haftada sarı-kırmızılı camiaya bir şampiyonluk daha yaşatmak istediklerini söyledi.

Albayrak, basın mensuplarına açıklamasında, bu sezon yapılan eleştirilere ve haksızlıklara rağmen hiç yılmadıklarını belirtti.

Bu süreçte çalışmaktan vazgeçmediklerini kaydeden Albayrak, şöyle konuştu:

"Hep çalıştık hep çalıştık. 'Mayıslar bizim' dedik ve işte mayıs ayındayız. Geçtiğimiz hafta Beşiktaş maçında muhteşem bir Galatasaray vardı. Denizli'de Denizlispor'un inanılmaz bir direnci vardı. Ama Galatasaray aslanları çok iyi mücadele etti. Üç puan aldık, çok sevinçli ve mutluyuz. Cumartesi günü inşallah mutluluk yaşarız, camiamıza bir şampiyonluk daha armağan ederiz. Galatasaray camiası birlik olursa başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Bir olalım, birlik olalım, insanlar bizi kıskansın. Bu kadar çileye, sıkıntıya rağmen şu anda averajla ikinciyiz. Camiamıza hayırlı ve uğurlu olmasını diliyorum. Bu akşam camiamızın huzur içerisinde, mutluluk içerisinde uyumalarını diliyorum."

Albayrak, Denizli deplasmanından önce oyuncuların ödemelerini gerçekleştirdiklerini belirterek, "Hep onları düşündük, futbolcularımızın, teknik heyetimizin yanında olduk. İki haftadır inanılmaz bir oyun sergilediler. Fatih hocamızı ve oyuncularımızı tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

– Yusuf Günay: "Böyle bir sonucu belki de hissederek burada bulunduk"

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, çok büyük bir mutluluk yaşadıklarını, görevde oldukları 3,5 yıllık süreçte hep özverili çalıştıklarını dile getirdi.

Sorumluluktan kaçmadıklarını aktaran Günay, şunları kaydetti:

"Son dönemde biz çok üzüldük, çok eleştirildik ama hiçbir zaman ümidimizi yitirmedik. Buraya büyük bir inançla geldik. İçimizde bir heyecan vardı. Böyle bir sonucu belki de hissederek burada bulunduk. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük camiası, en büyük futbol takımı. Bu başarıyı hak ediyor. Son bir maçımız var. Böyle bir final, takımımıza yakışırdı. Taraftarımızın ve camiamızın da dediği gibi mayısların bizim olduğunu bir kez daha gördük. Bu maçtaki başarıdan dolayı teknik direktörümüz Fatih Terim'i kutluyorum. Son dönemde çok baskı ve eleştiri altında çalışmalarını yürüttü. Başkanımızın sağlık problemlerine rağmen özverili çalışmaları, ikinci başkanımızın gece gündüz emek vermesi, bütün arkadaşlarımız her maçta bizimle birlikte. Benim hayalim, görevimizin Galatasaray'ın başarısıyla sona ermesiydi. Böyle bir mutluluğu yaşıyorum."

Galatasaray Sportif AŞ Yönetim Kurulu Üyesi Maruf Güneş de böyle bir yönetimin parçası olmaktan gurur duyduğunu belirterek, "Galatasaray, her şeyin en güzeline layık. İnşallah 23. şampiyonluğumuzu alıp 5. yıldıza iki şampiyonluk kalacak." değerlendirmesinde bulundu.