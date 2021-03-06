Denizlispor-Yeni Malatyaspor maçının ardından

DENİZLİ (AA) – Süper Lig'in 29. haftasında sahasında Yeni Malatyaspor'u 3-2 mağlup eden Yukatel Denizlispor'un asbaşkanı Ali Fırat, bu sezon ligde kalacaklarına inandığını söyledi.

Yeşil-siyahlı kulübün futbol şubeden sorumlu asbaşkan Fırat, maçın ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, kazanmak zorunda oldukları maçlardan birini galip tamamladıkları için mutlu olduklarını belirtti.

Bulundukları yer itibarıyla önemli bir rakiple sahalarında oynadıklarına işaret eden Fırat, şöyle devam etti:

"Fikstürdeki yerimiz belli. Buradan çıkmak için de kazanmamız gerekiyor. Haftalardır aynı şeyi konuşuyoruz futbolcularla, teknik ekiple, yönetimimizle, hep beraber mücadele ediyoruz. Bu bir başlangıçtı, ama yeterli mi değil tabii. Daha 13 maçımız var, 13'ünün de bu havada geçmesi lazım. Arzulu ve istekli olmamız çok önemliydi. Çocuklar elinden gelenin bir fazlasını yapmaya çalıştılar. Geriye düştük, geriye düşmemize rağmen demoralize olmadılar, tutundular, mücadeleye devam ettiler. Eşitliği sağladılar. Sonra bir daha öne geçtik, sonra bir daha beraberliği sağladılar ve en sonda yine öne geçerek şükürler olsun 3 puan aldık."

Alt ligin zorluğunu bildiklerini dile getiren Fırat, "Oraya bir daha geri dönmek istemiyoruz. Bu ligde kalmayı, bu ligin takımı olmayı hak ediyoruz. Bunun için yönetimimizle, teknik ekibimizle, futbolcu kardeşlerimizle elimizden geldiği kadar, son gün, son saat, son düdüğe kadar mücadele etmeye devam edeceğiz. Gerisi takdiri ilahi. Biz elimizden gelenin bir fazlasını yapmaya çalışacağız. Teknik ekibimizle, yönetimimizle, futbolcu kardeşlerimizle, taraftarımızla, basınımızla, camiamızla bütünleşerek inşallah bunların üstesinden gelmiş olacağız." ifadelerini kullandı.

– Kubilay Aktaş: "Geriye düştüğümüz bir maçı kazandık"

Daha fazla çalışmaları, daha fazla kenetlenmeleri gerektiğini vurgulayan Fırat, "Biz bu sezon inşallah Süper Lig'de o takımlar arasında kalacağız. Bu üç puan bizim için çok önemliydi. İlk defa geriye düştüğümüz bir maçı kazandık. İlk defa bir maçta 3 gol atarak kazandık. Bunlar önemliydi tabii ama bundan sonrası çok daha önemli." diye konuştu.

Futbolculardan Kubilay Aktaş ise "Bizim için her maç final, o yüzden lige tutunma adına bu galibiyet inanılmaz önemliydi bizim için. Bu maçın değerini hafta başından bu yana konuştuk. Çok mutluyuz. 1-0'dan sonra ilk defa böyle bir geri dönüş oldu bizim için. 1 gol daha yedik ama pes etmedik, üçüncüyü de atmayı bildik. Herkes çok mücadele etti, herkesin eline ayağına sağlık. Çok mutluyuz." değerlendirmesinde bulundu.

– Mahmut Akarsu: "Bugün zor olanı başardık"

Denizlispor Kulübü Başkan Yardımcısı Mahmut Akarsu da teknik heyet ve futbolcuları tebrik ederek, "Arkadaşlarımızın ellerine, ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz. Biz zaten bugün buna inanmıştık. Sağ olsun taraftar grubumuzla futbolcularımızı tesislerimizden meşaleler yakarak gönderdik. İnanmıştık bugün zor olanı başardık. Bundan sonraki maçlarda da başarılı şekilde devam ederiz." şeklinde konuştu.