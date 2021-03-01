Denizlispor, Yeni Malatyaspor maçının hazırlıklarına başladı

DENİZLİ (AA) – Süper Lig'in 29. haftasında 6 Mart Cumartesi günü Yeni Malatyaspor'u konuk edecek Yukatel Denizlispor, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, ligin 28. haftasını bay geçecek Yukatel Denizlispor, 2 günlük iznin ardından Haluk Ulusoy Tesisleri'nde teknik direktör Hakan Kutlu yönetiminde antrenman yaptı.
Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan idmanda yeşil-siyahlı futbolcular, top kapma ve pas çalışmalarının ardından dar alanda çift kale maç oynadı.
Sakatlıkları devam eden Recep Niyaz, Veton Tusha ve Özgür Çek bireysel çalışmalarına devam etti.
Bu arada, Beşiktaş maçında sakatlanarak oyundan çıkan Mustafa Yumlu'nun durumunun yarın yapılacak son kontrollerin ardından netlik kazanacağı öğrenildi.
Aynı karşılaşmada sarı kart gören Angelo Sagal ise kart cezası nedeniyle Yeni Malatyaspor maçında forma giyemeyecek.