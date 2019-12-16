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Depodan 2 bin 200 yıllık tarih çıktı!

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik mücadele eden ekipler, bazı şüphelileri belirledi. Yapılan çalışmalarda, Sarıyer’de bir depoda, birçok tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Araştırmaların ardından adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. 43 TARİHİ OBJE Adreste yapılan aramalarda, üzerinde bitkisel işleme olan 21 sütun başlığı, […]

Operasyon, İstanbul Emniyetine bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildi. Tarihi eser kaçakçılarına yönelik mücadele eden ekipler, bazı şüphelileri belirledi. Yapılan çalışmalarda, Sarıyer’de bir depoda, birçok tarihi eser bulunduğu bilgisine ulaşıldı. Araştırmaların ardından adrese baskın düzenlendi. Operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı.

43 TARİHİ OBJE

Adreste yapılan aramalarda, üzerinde bitkisel işleme olan 21 sütun başlığı, 1 taş boğa başı, üzeri insan kabartmalı bir sütun parçası, cenaze kompozisyonlu mezar siteli, kabartma betimli 8 rölyef parçası, çift başlı kartal kabartmalı bir haçın da aralarında bulunduğu 43 tarihi eser ele geçirildi.

İSTANBUL’A ÖZGÜ STEL

Arkeolog polislerin de katıldığı operasyonda ele geçirilen malzemelerin bazılarının İstanbul’a özgü olduğu öğrenildi. Helenistik Döneme ait olan tarihi eserin bir mezar stelinin olduğu belirtildi. Mezar taşında “Mutlu aile” tablosunun yansıtıldığı, üzerinde erkeğin eşini taçlandırması bulunan mermer eserin 2 bin 200 yıllık olduğu öğrenildi. Diğer eserlerin ise Roma ve Bizans Dönemine ait olduğu ifade edildi.

FARKLI TARİHLERDE TOPLANMIŞ

Konusunun uzmanı olan polis ekipleri, 43 parça eserin yıllar içerisinde toplanarak depoya götürüldüğünü dile getirdi. Elde edilen eserler Arkeoloji Müzesi’ne teslim edilirken, gözaltına alınan 2 kişi hakkında, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.

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Yazar Alaturka Online

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