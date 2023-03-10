Deprem açısından riskli olduğu tespit edilen kapalı cezaevi boşaltıldı

Başsavcı Uslu, yaptığı yazılı açıklamada, deprem kuşağında yer alan Bingöl’de depreme karşı önleyici tedbirlerin alınmasında zorunluluğun hasıl olduğunu belirtti.

Bingöl’ün Kuzey Anadolu ve Doğu Anadolu fay hatlarının kesişim noktasında bulunduğunu anımsatan Uslu, deprem uzmanlarının bölgeye dikkati çekmesi ve bölgenin jeolojik yapısının bir bütün olarak değerlendirildiğinde olası bir depreme hazırlıklı olunması gerektiğini kaydetti.

500 KİŞİ KAPASİTELİ

Bu nedenle Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın talimatları ile Adalet Bakanlığına bağlı tüm kamu kurum ve kuruluş binalarında olası bir depreme dayanıklılık açısından genel değerlendirilmelerini temin amacıyla çalışma başlatıldığını aktaran Uslu, şunlara yer verdi:

“Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda Cumhuriyet Başsavcılığımızca yetkili mercilere derhal inceleme yaptırılmıştır. Yapılan değerlendirmede, 1992 yılında hizmete giren, 500 kişi kapasiteli Bingöl M Tipi Kapalı Ceza infaz Kurumu hizmet binasının, can ve mal güvenliğini temin amacıyla boşaltılmasının uygun olduğu kanaatine varılmıştır.

Adalet Bakanımızın talimatı ile Adalet Bakanlığı Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğünce alınan bu kararda ceza infaz kurumumuzda bulunan tüm vatandaşlarımızı güvenliği ön planda tutulmuş olup, bu kapsamda Bingöl M Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumumuzda bulunan 72 tutuklu ve 191 hükümlü 9 Mart’ta kapasite, müsaitlik durumuna göre yakın, çevre illerde bulunan cezaevlerine sevk edilmiştir.

Bu vesile ile, ülkemizde yaşanan bu ağır deprem felaketi nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yakınlarına sabır ve depremzede vatandaşlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum.” (AA)