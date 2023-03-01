Deprem aileyi yok etti: Polis, eşi ve 2 çocuğuna veda

Kahramanmaraş merkezli 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin vurduğu Hatay’ın Antakya ilçesinde polis memuru Gürkan Özdemir ve eşi İlkay Özdemir ile çocukları Ayşe Melek ve Zeynep Sude Özdemir, Cebrail Mahallesi Şehit Mehmet Ali Demirbüken Caddesi’nde çöken Emlak Bank Evleri Sitesinin enkazı altında kaldı. Arama- kurtarma ekiplerinin çalışmasıyla Özdemir çifti ile çocuklarının cenazesine ulaşıldı.

Yapılan otopsi işlemlerinin ardından Özdemir ailesinin fertlerinin cenazeleri memleketleri Kırşehir’e getirildi. Özdemir ailesi için Kırşehir Ahi Külliyesinde askeri tören düzenlendi. Törene, Kırşehir Vali Yardımcısı İsmail Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Murat Türesin, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Sadık Gülecen, ailesi, yakınları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenazede polis memuru Gürkan Özdemir’in annesi Güngör Özdemir, Oğlum sen ne yakışıklı olmuşsun. Ben bu acıya nasıl dayanayım. Kuzularım benim. Sizi çok seviyorum diyerek gözyaşı döktü. Kılınan namazın ardından aile bireylerinin cenazeleri Asri Mezarlıkta yan yana toprağa verildi. (DHA)