Deprem anı güvenlik kameralarına böyle yansıdı

Manisa’nın Akhisar ilçesi 5.4 büyüklüğünde depremle sallandı. AFAD verilerine bu depremden 3 dakika sonra bu kez merkez üssü Kırkağaç ilçesinde 4.1 büyüklüğünde deprem kaydedildi.

Art arda meydana gelen depremler başta Manisa olmak üzere Ege ve Marmara’da geniş bir alanda hissedildi.

Manisa ve bazı illerde vatandaşlar sarsıntılarla birlikte sokağa çıktı. Deprem anı güvenlik kameralarına da yansıdı. DHA

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